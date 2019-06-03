ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الإثنين، 03 - يونيو - 2019 الساعة 11:54:49م
دار الإفتاء: غدا الثلاثاء هو المكمل لشهر رمضان والأربعاء أول أيام عيد الفطر
أعلنت دار الإفتاء الشرعية أن يوم غد الثلاثاء هو المكمل لشهر رمضان لتعذر رؤية هلال شوال وأن يوم الأربعاء الموافق 5 يونيو هو أول أيام عيد الفطر المبارك .
30 قتيلاً وسط العاصمة السودانية والمعارضة تحمل المجلس العسكري المسئولية
أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية اليوم الاثنين عن ارتفاع عدد القتلى جراء فض قوات الامن السودانية الاعتصام المقام أمام مقر القيادة العامة للجيش وسط العاصمة الخرطوم إلى أكثر من 30 قتيلاً .
انخفاض أسعار النفط 1 بالمئة
انخفضت أسعار النفط بنحو واحد بالمئة اليوم الاثنين، لتواصل خسائرها البالغة ما يزيد عن ثلاثة بالمئة منذ يوم الجمعة، حين انخفضت أسعار الخام لتتكبد أكبر خسارة شهرية في ستة أشهر في ظل ركود الطلب وفي الوقت الذي تغذي فيه الحروب التجارية المخاوف من تباطؤ اقتصادي
بتغلبه على توتنهام في النهائي.. ليفربول يحرز كأس دوري أبطال اوروبا
تغلب ليفربول الانجليزي على مواطنه توتنهام في نهائي دوري الابطال الاوروبي الذي اقيم في مدريد، بهدفين لصفر ليحقق بذلك لقبه السادس في هذه البطولة.
آخر الأخبار:
استعراض سير أعمال اللجان الميدانية في عملية إعادة الإنتشار بموانئ الحديدة
الرئيس التونسي يقرر تمديد حالة الطوارئ لمدة شهر آخر
عريقات : كوشنير يخطط لإزدهار المستوطنين الاسرائيليين في الأراضي الفلسطينية
تطهير سبعة مواقع في عملية هجومية بالمهاشمة بالجوف
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
تنديد دولي بمحاولة فض الأمن السوداني الإعتصام في الخرطوم وقتل المعتصمين
[03/يونيو/2019]
عواصم – سبأ :

توالت ردود الفعل الدولية المنددة بمحاولة الامن السوداني فض الاعتصام في العاصمة السودانية الخرطوم وما نجم عنه من سقوط إلى أكثر من 30 قتيلاً .. محملة المجلس العسكري الحاكم المسئولية.


وقال الاتحاد الأوروبي على لسان المتحدثة باسمه مايا كوتسيانشيتش اليوم الاثنين أنه يتابع الأحداث في السودان بدقة .. محذراً من عواقب استعمال العنف ضد المدنيين.

وقالت المتحدثة باسم الاتحاد إن الاتحاد يطالب المجلس العسكري باحترام حرية التعبير والتظاهر السلمي، ويدعوه إلى نقل السلطة للمدنيين في أقرب وقت.

بدوره، دان رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي محاولة قوات الامن السوداني فض الاعتصام امام مقر قيادة الجيش في العاصمة السودانية .. مطالباً المجلس العسكري بحماية المدنيين.

ودعا فكي إلى إجراء تحقيق فوري وشفاف من أجل مساءلة جميع المسؤولين، ودعا كذلك الشركاء الدوليين إلى تعزيز الجهود المشتركة، من أجل الوقف الفوري للعنف والاستئناف السريع للمفاوضات، للتوصل إلى تسوية سياسية.

من جهتها دانت فرنسا أعمال العنف التي تعرض لها المعتصمون في العاصمة السودانية الخرطوم .. مطالبة بمحاكمة المسئولين عنها.

ودعت باريس إلى الحوار بين المجلس العسكري الانتقالي والمعارضة من أجل إيجاد اتفاق شامل على المؤسسات الانتقالية.

كما دعت جميع الأطراف السودانية إلى الامتناع عن أي عمل عنيف يمكن أن يقوض الانتقال السلمي الذي يتطلع إليه الشعب السوداني.

بدورها دانت وزارة الخارجية البريطانية "الهجوم على المتظاهرين من قبل قوات الأمن السودانية".

وقال وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت في تغريدة له اعادت السفارة البريطانية في الخرطوم نشرها إن "هذه خطوة شنيعة ولن تؤدي إلا إلى مزيد من الاستقطاب والعنف، ولن تساعد في بناء المستقبل الذي يطالب به السودانيون".

وحملت الخارجية البريطانية المجلس العسكري الحاكم المسئولية الكاملة عن هذه الأحداث.

بدورها، أعلنت ألمانيا عن قلقها إزاء ما يحدث في السودان، ودعت كل الأطراف إلى وقف العنف.

وأعلنت لجنة أطباء السودان المركزية اليوم عن ارتفاع عدد القتلى جراء فض قوات الامن السودانية الاعتصام المقام أمام مقر القيادة العامة للجيش وسط العاصمة الخرطوم إلى أكثر من 30 قتيلاً .

وجاء ذلك بعدما أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير المعارضة في السودان وقف التفاوض مع المجلس العسكري الحاكم، والدخول في إضراب سياسي وعصيان مدني اعتباراً.

سبأ
  المزيد من (عربي ودولي)
الرئيس التونسي يقرر تمديد حالة الطوارئ لمدة شهر آخر
عريقات : كوشنير يخطط لإزدهار المستوطنين الاسرائيليين في الأراضي الفلسطينية
مقتل أربعة أشخاص في انفجار قنبلة استهدفت حافلة موظفين في كابول
الأمم المتحدة تحذر من إنعدام الأمن الغذائي لنحو نصف سكان الريف بافغانستان
30 قتيلاً وسط العاصمة السودانية والمعارضة تحمل المجلس العسكري المسئولية
شينخوا: الصين تجدد دعمها للاتفاق النووي الإيراني
كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان يتعهدون بنزع السلاح النووي من كوريا الشمالية
الجيش السوري يطهر أول بلدة بريف إدلب الجنوبي من مسلحي جبهة النصرة الإرهابية
بعد تشكيك وزير خارجيته في جدوى "صفقة القرن".. ترامب: أتفهم شكوك بومبيو
13 قتيلا من معتصمي قوى التغيير بالسودان
العدوان السعودي على اليمن
الغزاة والمرتزقة يستهدفون بعشرات القذائف والصواريخ مناطق متفرقة بمحافظة الحديدة
[03/يونيو/2019]
الغزاة والمرتزقة يكثفون خروقاتهم لاتفاق الحديدة وإصابة خمسة مواطنين بتعز
[02/يونيو/2019]
طيران العدوان يشن غارتين على منطقة قاع الجامع في محافظة إب
[02/يونيو/2019]
الرئيس المشاط يعزي في وفاة فواز حسن باعوم
[01/يونيو/2019]
طيران العدوان يشن ثلاث غارات على مديرية سنحان
[01/يونيو/2019]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2019، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by