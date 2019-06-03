[03/يونيو/2019]
البيضاء - سبأ :
دشنت الهيئة العامة للزكاة بمحافظة البيضاء اليوم توزيع زكاة الفطر للفقراء والمساكين، تحت شعار " أغنوهم في هذا اليوم " .
يستهدف توزيع الزكاة بمحافظة البيضاء وفقا لمصارف الزكاة الشرعية أكثر من ثلاثة آلاف و133 حالة من المستحقين للزكاة.
وفي التدشين الذي حضره عدد من مدراء المديريات، أشار محافظ البيضاء علي محمد المنصوري إلى أهمية إحياء فريضة الزكاة والحرص على توزيعها في مصارفها الشرعية .
وأوضح أهمية هذه الفريضة لتعزيز التكافل الاجتماعي والتخفيف من معاناة الكثير من الأسر خاصة في ظل الظروف المعيشية الصعبة جراء العدوان والحصار.
وحث المحافظ المنصوري، المواطنين والمكلفين الذين عليهم زكاة, تسديد ما عليهم لهيئة الزكاة الجهة المعنية بها, بما يسهم في تنمية الموارد وبما يعود بالفائدة على الفقراء والمساكين والمستحقين لها.
من جانبه أكد مدير فرع هيئة الزكاة بالمحافظة عبدالمجيد فتح الله المحبشي، أهمية تضافر الجهود لتنمية الموارد الزكوية وإيصالها لمستحقيها.
ولفت إلى أن توزيع الزكاة العينية والنقدية يجسد التوجه الحقيقي لتطبيق فرائض الدين .. داعيا المكلفين إلى تسديد ما عليهم من زكاة بما يسهم في تنمية الموارد.
سبأ