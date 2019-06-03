عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الأمم المتحدة تحذر من إنعدام الأمن الغذائي لنحو نصف سكان الريف بافغانستان كابول – سبأ :



حذرت الأمم المتحدة من انعدام الامن الغذائي لنحو نصف سكان الريف الأفغاني بسبب الجفاف التاريخي وتدهور الوضع الأمني في افغانستان.



وقالت المنظمة الدولية في بيان لها اليوم الاثنين إنه "مع فشل المحاصيل ومحدودية امدادات المياه وازدياد نقص التغذية والأمراض، غادر مئات الآلاف منازلهم ولجأوا إلى مناطق قريبة من المدن الكبيرة سعياً للحصول على المساعدة".



واضافت ان ما زاد من المأساة الأمطار الغزيرة التي هطلت في الربيع وأدت إلى فيضانات قاتلة في العديد من الولايات في افغانستان.



واوضحت المنظمة أن عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى شكل من اشكال المساعدة في أفغانستان ارتفع من 3,3 مليون في بداية العام الماضي إلى المستوى الحالي المتوقع وهو 13,5 مليون شخص، أي 47 بالمائة من السكان، ابتداء من شباط/فبراير 2019م .



وذكرت المنظمة أن مجموعات الإغاثة الإنسانية تمكنت من الوصول إلى نحو 6,5 مليون شخص العام الماضي بميزانية 471 مليون دولار.



واشارت الى انه رغم تأثير الجفاف فان النزاع بقي أكبر سبب وراء الاحتياجات الإنسانية في أفغانستان العام الماضي، طبقا للمنظمة.



وبحسب الأمم المتحدة قتل 3804 مدنيين من بينهم أكثر من 900 طفل، في أفغانستان في 2018م، كما أصيب 7189 آخرون، ليكون ذلك العام الأكثر دموية حتى الآن.



وجاء في بيان المنظمة "ساهمت الزيادة في الحوادث المؤدية إلى إصابات جماعية، وتصاعد العداوات ومخاطر المتفجرات غير المنفجرة إلى الأعداد القياسية من حالات الإصابة في 2018م".

سبأ [03/يونيو/2019]سبأ