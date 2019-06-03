[03/يونيو/2019]
صنعاء - سبأ :
دشنت منظمة مساندة وانجاز للتنمية اليوم مشروع كسوة العيد لمرضى السرطان بأمانة العاصمة تحت شعار "بعطائكم نرسم فرحتهم".
وأوضحت رئيسة المنظمة خديجة شرف الدين أن المنظمة وزعت 80 كسوة عيد للمصابين بمرضى السرطان في مركز الأورام بالمستشفى الجمهوري في إطار التخفيف من معاناتهم بتمويل مركز العزاني للملابس الجاهزة.
وأشارت إلى أن المنظمة نفذت إلى جانب مشروع كسوة العيد مشروع إفطار الصائم لأكثر من 200 صائم ضمن نشاطها الرمضاني الخيري والإنساني .. مبينة أن تنفيذ المشاريع الإنسانية لمرضى السرطان، واجب يقع على عاتق منظمات المجتمع المدني.
سبأ