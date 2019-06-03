ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الإثنين، 03 - يونيو - 2019 الساعة 10:51:08م
دار الإفتاء: غدا الثلاثاء هو المكمل لشهر رمضان والأربعاء أول أيام عيد الفطر
أعلنت دار الإفتاء الشرعية أن يوم غد الثلاثاء هو المكمل لشهر رمضان لتعذر رؤية هلال شوال وأن يوم الأربعاء الموافق 5 يونيو هو أول أيام عيد الفطر المبارك .
30 قتيلاً وسط العاصمة السودانية والمعارضة تحمل المجلس العسكري المسئولية
أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية اليوم الاثنين عن ارتفاع عدد القتلى جراء فض قوات الامن السودانية الاعتصام المقام أمام مقر القيادة العامة للجيش وسط العاصمة الخرطوم إلى أكثر من 30 قتيلاً .
انخفاض أسعار النفط 1 بالمئة
انخفضت أسعار النفط بنحو واحد بالمئة اليوم الاثنين، لتواصل خسائرها البالغة ما يزيد عن ثلاثة بالمئة منذ يوم الجمعة، حين انخفضت أسعار الخام لتتكبد أكبر خسارة شهرية في ستة أشهر في ظل ركود الطلب وفي الوقت الذي تغذي فيه الحروب التجارية المخاوف من تباطؤ اقتصادي
بتغلبه على توتنهام في النهائي.. ليفربول يحرز كأس دوري أبطال اوروبا
تغلب ليفربول الانجليزي على مواطنه توتنهام في نهائي دوري الابطال الاوروبي الذي اقيم في مدريد، بهدفين لصفر ليحقق بذلك لقبه السادس في هذه البطولة.
آخر الأخبار:
زفيريف الألماني يبلغ دور الثمانية في بطولة فرنسا المفتوحة
تدشين توزيع زكاة الفطر للفقراء في البيضاء
الأمم المتحدة تحذر من إنعدام الأمن الغذائي لنحو نصف سكان الريف بافغانستان
منظمة مساندة وإنجاز توزع كسوة العيد لمرضى السرطان
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  رياضة
الاتحاد الاسيوي يعلن غداً منح الصين حق استضافة كأس آسيا 2023م
[03/يونيو/2019]
كوالالمبور – سبأ :

يعلن الاتحاد الاسيوي لكرة القدم رسمياً غداً الثلاثاء منح الصين حق استضافة بطولة كأس آسيا 2023م، بعدما أصبحت المرشحة الوحيدة.


وقال الاتحاد في بيان له اليوم الاثنين "ستكون كل الأعين مصوبة على الصين التي باتت المرشح الوحيد لاستضافة كأس آسيا 2023م، حيث ينتظر أن تسعى لتنظيم نسخة مميزة في تاريخ البطولة".

وسيعلن الاتحاد الاسيوي قراره خلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادي في العاصمة الفرنسية باريس.

وكانت كوريا الجنوبية قد تخلت في منتصف ايار/مايو الماضي عن فكرة الترشح .. مفسحة المجال أمام الصين لتكون المرشحة الوحيدة لاستضافة الحدث القاري.

واستضافت الصين النهائيات في 2004م عندما بلغت النهائي وخسرت امام اليابان 1-3.

وكانت تايلاند واندونيسيا عبرتا عن رغبتهما باستضافة النهائيات قبل انسحابهما في وقت لاحق.

سبأ
  المزيد من (رياضة)
زفيريف الألماني يبلغ دور الثمانية في بطولة فرنسا المفتوحة
فريق أرض الجنتين يحقق بطولة شهداء مدارس الراعي والأحقاف في شعوب
ستيفنز تتغلب على موجوروزا في بطولة فرنسا للتنس
تكريم الفرق الفائزة ببطولة الشهيد هلال الرمضانية لكرة القدم
فيدرر يتأهل الى دور الثمانية في بطولة فرنسا للتنس
فريق الشهيد الصماد يتوج بلقب البطولة الرمضانية للقدم بعمران
اختتام بطولة الشهيد الصماد الرياضية للقدم والطائرة بمديرية السبعين
بتغلبه على توتنهام في النهائي.. ليفربول يحرز كأس دوري أبطال اوروبا
تأهل الرومانية هاليب إلى الدور الرابع في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس
فريق الجامع الكبير بعمران يحرز بطولة الشهيد الصماد للكرة الطائرة
العدوان السعودي على اليمن
الغزاة والمرتزقة يستهدفون بعشرات القذائف والصواريخ مناطق متفرقة بمحافظة الحديدة
[03/يونيو/2019]
الغزاة والمرتزقة يكثفون خروقاتهم لاتفاق الحديدة وإصابة خمسة مواطنين بتعز
[02/يونيو/2019]
طيران العدوان يشن غارتين على منطقة قاع الجامع في محافظة إب
[02/يونيو/2019]
الرئيس المشاط يعزي في وفاة فواز حسن باعوم
[01/يونيو/2019]
طيران العدوان يشن ثلاث غارات على مديرية سنحان
[01/يونيو/2019]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2019، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by