[03/يونيو/2019]
كوالالمبور – سبأ :
يعلن الاتحاد الاسيوي لكرة القدم رسمياً غداً الثلاثاء منح الصين حق استضافة بطولة كأس آسيا 2023م، بعدما أصبحت المرشحة الوحيدة.
وقال الاتحاد في بيان له اليوم الاثنين "ستكون كل الأعين مصوبة على الصين التي باتت المرشح الوحيد لاستضافة كأس آسيا 2023م، حيث ينتظر أن تسعى لتنظيم نسخة مميزة في تاريخ البطولة".
وسيعلن الاتحاد الاسيوي قراره خلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادي في العاصمة الفرنسية باريس.
وكانت كوريا الجنوبية قد تخلت في منتصف ايار/مايو الماضي عن فكرة الترشح .. مفسحة المجال أمام الصين لتكون المرشحة الوحيدة لاستضافة الحدث القاري.
واستضافت الصين النهائيات في 2004م عندما بلغت النهائي وخسرت امام اليابان 1-3.
وكانت تايلاند واندونيسيا عبرتا عن رغبتهما باستضافة النهائيات قبل انسحابهما في وقت لاحق.
سبأ