[03/يونيو/2019]
صنعاء - سبأ :
دشنت جمعية مستقبل اليمن لرعاية وتأهيل المعاقين اليوم مشروع توزيع العيدية لألف و 600 من الجرحى المعاقين بتمويل من الهيئة العامة للزكاة .
وفي التدشين أشاد رئيس الهيئة العامة للزكاة شمسان أبو نشطان بتضحيات جرحى الجيش واللجان الشعبية في الذود عن الوطن وأمنه واستقراره.
وقال" نتشرف في الهيئة العامة للزكاة وجمعية مستقبل اليمن أن نقف أمام أعظم وأفضل الناس الذين بذلوا حياتهم رخيصة في سبيل الدفاع عن الوطن، فالشهداء الأحياء تاج على رؤوس كل الشرفاء ويستحقوا التقدير والدعم عرفانا بتضحياتهم ".
بدوره ثمن رئيس جمعية مستقبل اليمن لرعاية وتأهيل المعاقين محمد القحوم جهود هيئة الزكاة ودعمها المتواصل للجرحى والمعاقين سواء من خلال التأهيل والتدريب أو دعمهم بالسلال الغذائية أو المبالغ النقدية .
حضر التدشين وكيل الهيئة للزكاة المساعد لقطاع التوعية محمد حيدرة وعدد من المعنيين .
سبأ