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آخر تحديث: الإثنين، 03 - يونيو - 2019 الساعة 10:51:08م
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  اقتصاد
أذربيجان تلغي طلب شراء عشر طائرات بوينج
[03/يونيو/2019]
باكو ـ سبأ:

ألغت شركة الخطوط الجوية الأذربيجانية ( اذربيجان ايرلاينز) طلبا بشراء ما يزيد عن عشر طائرات طراز بوينج 737 ماكس.

وصرحت الشركة اليوم لوكالة الأنباء الروسية (إنترفاكس) بأنها اتخذت هذه الخطوة بسبب مخاوف أمنية، لافتة إلى أنها تراجعت عن العقد الذي وقعته مع شركة بوينج الأمريكية قبل أكثر من عامين وأوضحت أن قيمة العقد تبلغ نحو مليار دولار أمريكي.

يشار إلى أنه في مارس الماضي تحطمت طائرة من طراز بوينج ماكس 737 في إثيوبيا، مما أدى إلى مقتل جميع من كانوا على متنها والبالغ عددهم 157 شخصا، كما تحطمت طائرة أخرى من ذات الطراز في إندونيسيا في أكتوبر الماضي ما أسفر عن مقتل 189 شخصا.

ومن المرجح أن السبب في الحادثين هو مشاكل فنية متشابهة في الطراز الأكثر مبيعا من طائرات بوينج في العالم.

سبأ
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