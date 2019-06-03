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هيئة الزكاة تدشن الإفراج عن 107 سجناء معسرين من مختلف المحافظات
[03/يونيو/2019]
صنعاء - سبأ :

دشنت الهيئة العامة للزكاة اليوم بالإصلاحية المركزية بصنعاء المرحلة الثانية من حملة الإفراج عن السجناء المعسرين لعدد 107 سجناء من مختلف المحافظات بالتنسيق مع النيابة العامة ومصلحة التأهيل والإصلاح.


وفي التدشين قال رئيس الهيئة العامة للزكاة شمسان أبو نشطان " نحتفل هذا اليوم في أيام العتق من النار بخروج 107 من السجناء المعسرين تكفلت الهيئة بدفع نصف مليار ريال التي عليهم.

وكشف عن اعتزام الهيئة العامة للزكاة الإفراج عن دفعة كبيرة من المعسرين خلال الأيام القادمة .. لافتا إلى أنه سيتم تدشين مشروع رحماء بينهم للسجناء والنزلاء في سجون الجمهورية والذي يستهدف 13 ألف سجينا يتضمن هدايا رمزية ومبالغ نقدية وعيدية.

من جانبه أشار النائب العام القاضي نبيل العزاني إلى أهمية المشروع الذي يهدف للإفراج عن 107 من السجناء الذين قضوا فترة محكوميتهم في الحق العام ولم يستطيعوا الخروج على ذمة حقوق خاصة.

وثمن جهود القيادة السياسية في مساعدة السجناء المعسرين وكذا جهود هيئة الزكاة ورؤساء ووكلاء النيابة العامة ومصلحة التأهيل والإصلاح والجهات ذات العلاقة والتي تكللت في إعادة الغارمين إلى منازلهم.

بدوره أشار مفتي الديار اليمنية العلامة شمس الدين شرف الدين إلى الحكمة من مشروعية الزكاة مستدلا بالآيات القرآنية مصارفها الثمانية.

وقال " نشاهد اليوم أن الزكاة تصرف في مصارفها من خلال الهيئة العامة للزكاة والتي دشنت بالأمس صرف زكاة الفطر بمقدار مليار و 500 مليون ريال وغيرها من المشاريع التي تستهدف الفقراء والمساكين والغارمين وفي سبيل الله وغيرها من المصارف".

فيما أكد رئيس مصلحة التأهيل والإصلاح اللواء عبدالله الهادي أهمية دور الهيئة العامة للزكاة ونشاطها الذي أثمر اليوم في الإفراج عن هذا العدد من المعسرين.

ولفت إلى أن النزلاء يحتاجون لرعاية في شتى المجالات والنظر إليهم بعين الرحمة من رجال المال والأعمال .. مبينا أن هناك سجناء آخرين أمضوا الفترة المحكوم بها عليهم وباقون على ذمة أموال خاصة.

في حين أشادت كلمة الغرفة التجارية التي ألقاها رجل الأعمال محمد الآنسي بجهود هيئة الزكاة ودورها في صرف الزكاة في مصارفها ومنها الإفراج عن المعسرين.

كلمة المفرج عنهم والتي ألقاها فايز ناشر عبرت عن الشكر للقيادة الثورية والسياسية وجهود الهيئة العامة للزكاة والتي تكللت بالإفراج عن 107 معسرين تم الدفع عنهم في هذا الشهر الفضيل.   

تخلل الفعالية التي حضرها وكلاء الهيئة العامة للزكاة المساعدين رضوان حميد الدين ومحمد حيدرة وعلي الأهنومي ومدير السجن المركزي العميد محمد المآخذي عدد من رجال المال والأعمال، عرض عن أنشطة ومشاريع الهيئة التي تم إنجازها خلال الفترة الماضية.

سبأ
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