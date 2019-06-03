عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل 30 قتيلاً وسط العاصمة السودانية والمعارضة تحمل المجلس العسكري المسئولية الخرطوم – سبأ :



أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية اليوم الاثنين عن ارتفاع عدد القتلى جراء فض قوات الامن السودانية الاعتصام المقام أمام مقر القيادة العامة للجيش وسط العاصمة الخرطوم إلى أكثر من 30 قتيلاً .



وقالت اللجنة في بيان لها إن من المرجح زيادة العدد في ظل عدم الانتهاء بعد من حصر العدد الفعلي للقتلى.



واقتحمت قوات أمن سودانية مقر الاعتصام أمام مبنى وزارة الدفاع واطلقت الرصاص الحي تجاه المعتصمين ما تسبب في سقوط عشرات القتلى والجرحى ونشوب الحرائق في عدد من خيام الاعتصام .



وأفادت لجنة أطباء السودان المركزية عقب ذلك عن سقوط 13 قتيلاً على الأقل من بينهم طفل عمره ثماني سنوات واصابة 116 آخرين بجروح.



وتحدثت التقارير عن اقتحام قوات الدعم السريع لمستشفى في الخرطوم، حيث نقل بعض الجرحى، عقب محاولة قوات الأمن فض الاعتصام.



وقالت وسائل إعلام محلية إن هذه القوات "اقتحمت مستشفى رويال كير واعتدت على من فيه، ومستشفى المعلم".



واتهمت قوى إعلان الحرية والتغيير المعارضة المجلس العسكري الحاكم بارتكاب مجزرة بحق المعتصمين .



وقالت في بيان لها إن "قوى الحرية والتغيير تواصل بروح موحدة ومتحدة أكثر من أي وقت مضى، متابعة تطورات جريمة مجزرة اعتصام القيادة" .. مؤكدة ان المجزرة ارتكبت "برصاص المجلس الانقلابي الغادر".

سبأ [03/يونيو/2019]سبأ