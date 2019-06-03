ارتفاع الأسهم الأوروبية عند الإغلاق

لندن- سبأ:



ارتفعت الأسهم الأوروبية عند الإغلاق اليوم الاثنين، مدعومة بمكاسب قطاع الرعاية الصحية التي ساهمت في تعويض ضعف القطاعات المتأثرة بالتجارة مثل التكنولوجيا بعد أحدث تطور في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.



وارتفع المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.4 بالمائة، ليصعد من أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر ونصف الشهر الذي بلغه في وقت سابق اليوم .



وزاد المؤشر داكس الألماني 0.6 بالمائة، بعد انحسار الضغوط التي تعرض لها جراء هبوط سهم إنفنيون بنسبة 8.1 بالمائة بعدما اتفقت شركة صناعة الرقائق على شراء سيبريس لأشباه الموصلات مقابل عشرة مليارات دولار.



وارتفع مؤشر قطاع الرعاية الصحية 1.4 بالمائة، بعدما انخفض خلال مايو لكنه تفوق في أدائه كثيرا على أداء المؤشر ستوكس 600 على مدار الشهر الذي شهد إقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة في ظل عدم ظهور نهاية للحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين في الأفق.



ونزل مؤشر قطاع التكنولوجيا، المنكشف نسبيا على العلاقات التجارية العالمية المتدهورة، بنسبة 0.3 بالمائة اليوم الاثنين، مع نزول سهم إيه.إس.إم انترناشونال لصناعة الرقائق أيضا 0.7 بالمائة.

[03/يونيو/2019]سبأ