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آخر تحديث: الإثنين، 03 - يونيو - 2019 الساعة 10:51:08م
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قافلة عيدية من مناخة للجيش واللجان الشعبية
[03/يونيو/2019]
صنعاء  -سبأ :

قدمت قبائل مناخة بمحافظة صنعاء قافلة عيدية للجيش واللجان الشعبية المرابطين في الجبهات تحت شعار " أعيادنا جبهاتنا .

وأثناء تسيير القافلة التي شملت جعالة العيد ومبالغ مالية أكد مشائخ واعيان ووجهاء مناخة أن هذه القافلة سيتبعها عدة قوافل .. معتبرين هذه القافلة أقل ما يمكن تقديمه لمن يذودون عن حياض الوطن .

ودعا مشائخ وأعيان ووجهاء مناخة القبائل إلى رفد الجبهات بالمزيد من الرجال وقوافل العطاء خاصة خلال أيام عيد الفطر .. مؤكدين أن جرائم العدوان لن تثني الشعب اليمني عن الاستمرار في مواجهته حتى تحقيق النصر.

فيما أشاد عبدالله المروني وعلي النعماني بسخاء أبناء ومشائخ ووجهاء وأعيان مناخة برفدهم الجبهات بقوافل العطاء والرجال.

وأكدا أهمية استمرار الصمود في وجه العدوان .. مشيدين بالانتصارات التي يحققها أبطال الجيش واللجان الشعبية في الجبهات وكذا إنجازات الطيران المسير والقوة الصاروخية.

سبأ
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