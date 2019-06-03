[03/يونيو/2019]
المحويت - سبأ :
دشنت مؤسسة حيدرة للسلام والتنمية الإنسانية اليوم مشروع توزيع كسوة العيد لأبناء الأسر المحتاجة بتمويل مؤسسة الأيادي النقية وإشراف فرع الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشئون الإنسانية.
ويستهدف المشروع 400 من أبناء الأسر المحتاجة في مختلف قری وعزل مديريات المحافظة في إطار المبادرات الإنسانية خلال رمضان وعيد الفطر.
وفي التدشين نوه مدير فرع الهيئة بالمحافظة مطهر شرف بأهمية المشاريع الخيرية للتخفيف من أعباء الأسر الفقيرة والمتضررة بما يساعدهم علی إدخال الفرحة لنفوس أبنائهم في ظل الأزمة الناتجة عن استمرار العدوان والحصار.
فيما أكد نائب مدير فرع الهيئة أحمد مروان أن تدشين مشروع كسوة العيد يأتي في إطار الحرص علی استشعار الواجب تجاه الفئات المستضعفة والأسر المحتاجة..داعيا الميسورين والتجار للقيام بدورهم الانساني لرسم الفرحة في وجوه الأطفال.
من جانبها عبرت عدد من أسر الأطفال عن تقديرها لهذه اللفتة الإنسانية في تلبية احتياجات أبنائهم وتوفير جزء من متطلبات عيد الفطر.
سبأ