[03/يونيو/2019]
بكين- سبأ:
نقلت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية (شينخوا) اليوم الاثنين عن متحدث باسم وزارة الخارجية قوله إن الصين جددت دعمها للاتفاق النووي الذي أبرمته إيران عام 2015 مع القوى العالمية وإن تنفيذه هو السبيل الوحيد لحل القضية النووية الإيرانية.
كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في مايو أيار 2018 انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الذي وقعت عليه أيضا بريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين ثم أعاد فرض العقوبات الأمريكية الصارمة على إيران واصفا الاتفاق بالمعيب.
ويقضي الاتفاق الذي تم التوصل إليه قبل تولي ترامب السلطة بفرض قيود على برنامج إيران لتخصيب اليورانيوم في مقابل رفع عقوبات دولية مفروضة على الجمهورية الإسلامية.
سبأ