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آخر تحديث: الإثنين، 03 - يونيو - 2019 الساعة 10:51:08م
دار الإفتاء: غدا الثلاثاء هو المكمل لشهر رمضان والأربعاء أول أيام عيد الفطر
أعلنت دار الإفتاء الشرعية أن يوم غد الثلاثاء هو المكمل لشهر رمضان لتعذر رؤية هلال شوال وأن يوم الأربعاء الموافق 5 يونيو هو أول أيام عيد الفطر المبارك .
30 قتيلاً وسط العاصمة السودانية والمعارضة تحمل المجلس العسكري المسئولية
أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية اليوم الاثنين عن ارتفاع عدد القتلى جراء فض قوات الامن السودانية الاعتصام المقام أمام مقر القيادة العامة للجيش وسط العاصمة الخرطوم إلى أكثر من 30 قتيلاً .
انخفاض أسعار النفط 1 بالمئة
انخفضت أسعار النفط بنحو واحد بالمئة اليوم الاثنين، لتواصل خسائرها البالغة ما يزيد عن ثلاثة بالمئة منذ يوم الجمعة، حين انخفضت أسعار الخام لتتكبد أكبر خسارة شهرية في ستة أشهر في ظل ركود الطلب وفي الوقت الذي تغذي فيه الحروب التجارية المخاوف من تباطؤ اقتصادي
بتغلبه على توتنهام في النهائي.. ليفربول يحرز كأس دوري أبطال اوروبا
تغلب ليفربول الانجليزي على مواطنه توتنهام في نهائي دوري الابطال الاوروبي الذي اقيم في مدريد، بهدفين لصفر ليحقق بذلك لقبه السادس في هذه البطولة.
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شينخوا: الصين تجدد دعمها للاتفاق النووي الإيراني
[03/يونيو/2019]
 بكين- سبأ:

نقلت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية (شينخوا) اليوم الاثنين عن متحدث باسم وزارة الخارجية قوله إن الصين جددت دعمها للاتفاق النووي الذي أبرمته إيران عام 2015 مع القوى العالمية وإن تنفيذه هو السبيل الوحيد لحل القضية النووية الإيرانية.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في مايو أيار 2018 انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الذي وقعت عليه أيضا بريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين ثم أعاد فرض العقوبات الأمريكية الصارمة على إيران واصفا الاتفاق بالمعيب.

ويقضي الاتفاق الذي تم التوصل إليه قبل تولي ترامب السلطة بفرض قيود على برنامج إيران لتخصيب اليورانيوم في مقابل رفع عقوبات دولية مفروضة على الجمهورية الإسلامية.

سبأ
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