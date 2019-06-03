الرسوم الأمريكية تدفع بورصة طوكيو إلى أدنى مستوى منذ 4 أشهر

طوكيو – سبأ:



تراجعت الأسهم ببورصة طوكيو للجلسة الرابعة على التوالي اليوم الاثنين ليغلق المؤشر الرئيسي عند أدنى مستوى خلال نحو أربعة أشهر بعد إعلان الولايات المتحدة خططا لفرض رسوم جمركية على المكسيك.



وخسر مؤشر نيكي الرئيسي 31ر190 نقطة أي ما يعادل 92ر0 بالمائة ليصل إلى 88ر20410 نقطة مقارنة بمستوياته يوم الجمعة الماضي ليسجل أدنى مستوى عند الإغلاق منذ الثامن من فبراير الماضي.



كما انخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 32ر13 نقطة أي ما يعادل 88ر0 بالمائة ليصل إلى 96ر1498 نقطة.



وهيمنت صفقات البيع على تعاملات بورصة طوكيو بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس الماضي أن واشنطن ستفرض تعريفة بنسبة 5 بالمائة على جميع الواردات من المكسيك في محاولة للضغط عليها لوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى الولايات المتحدة.

[03/يونيو/2019]سبأ