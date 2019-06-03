ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الإثنين، 03 - يونيو - 2019 الساعة 09:20:47م
الرئيس المشاط يكرم المخترعين الفائزين في المسابقة الوطنية لرواد المشاريع الإبتكارية
كرم الأخ مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى المخترعين، الفائزين في المسابقة الوطنية لرواد المشاريع الإبتكارية "المبتكر اليمني" والتي تبنتها وزارة الصناعة والتجارة خلال شهر رمضان.
رئيس الاستخبارات التشيكية الأسبق: بعض أنظمة الخليج وراء ظهور "داعش" و"القاعدة"
أكد الرئيس الأسبق لجهاز المخابرات العسكري التشيكي الجنرال اندور شاندور أن بعض الأنظمة الخليجية تقف بشكل أساسي وراء ظهور وتوسع تنظيمي القاعدة و”داعش” الإرهابيين في المنطقة.
انخفاض أسعار النفط 1 بالمئة
انخفضت أسعار النفط بنحو واحد بالمئة اليوم الاثنين، لتواصل خسائرها البالغة ما يزيد عن ثلاثة بالمئة منذ يوم الجمعة، حين انخفضت أسعار الخام لتتكبد أكبر خسارة شهرية في ستة أشهر في ظل ركود الطلب وفي الوقت الذي تغذي فيه الحروب التجارية المخاوف من تباطؤ اقتصادي
بتغلبه على توتنهام في النهائي.. ليفربول يحرز كأس دوري أبطال اوروبا
تغلب ليفربول الانجليزي على مواطنه توتنهام في نهائي دوري الابطال الاوروبي الذي اقيم في مدريد، بهدفين لصفر ليحقق بذلك لقبه السادس في هذه البطولة.
آخر الأخبار:
تدمير آليتين للمرتزقة قبالة نجران
الرسوم الأمريكية تدفع بورصة طوكيو إلى أدنى مستوى منذ 4 أشهر
مؤسسة التكافل الاجتماعية توزع كسوة وجعالة العيد لـ700 سجين
قتلى وجرحى مرتزقة بانكسار زحف لهم بنجران
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  اقتصاد
الرسوم الأمريكية تدفع بورصة طوكيو إلى أدنى مستوى منذ 4 أشهر
[03/يونيو/2019]
طوكيو – سبأ:



تراجعت الأسهم ببورصة طوكيو للجلسة الرابعة على التوالي اليوم الاثنين ليغلق المؤشر الرئيسي عند أدنى مستوى خلال نحو أربعة أشهر بعد إعلان الولايات المتحدة خططا لفرض رسوم جمركية على المكسيك.




وخسر مؤشر نيكي الرئيسي 31ر190 نقطة أي ما يعادل 92ر0 بالمائة ليصل إلى 88ر20410 نقطة مقارنة بمستوياته يوم الجمعة الماضي ليسجل أدنى مستوى عند الإغلاق منذ الثامن من فبراير الماضي.

كما انخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 32ر13 نقطة أي ما يعادل 88ر0 بالمائة ليصل إلى 96ر1498 نقطة.

وهيمنت صفقات البيع على تعاملات بورصة طوكيو بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس الماضي أن واشنطن ستفرض تعريفة بنسبة 5 بالمائة على جميع الواردات من المكسيك في محاولة للضغط عليها لوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى الولايات المتحدة.

سبأ
  المزيد من (اقتصاد)
انخفاض أسعار النفط 1 بالمئة
الصين تؤكد ان الضغوط الامريكية لايمكن ان ترغمهاعلى اتفاق تجاري
الصين ترفع الرسوم على سلع أمريكية
الصين تعلن نيتها اعداد قائمة باسماء الشركات التي تضر اقتصادها
تراجع أسعار النفط وخام برنت يهبط الى اقل من 67 دولار للبرميل
إرتفاع أسعار الذهب الى اكثر من 1294 دولار للاوقية
انخفاض أسعار النفط بفعل مخاوف حرب التجارة رغم دعم من شح المعروض
انخفاض أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار والسندات
مؤشر سوق مسقط يغلق منخفضًا بنسبة 179ر0 بالمائة
بوينغ تعترف بأخطاء في مؤشر الانذار في ماكس 737
العدوان السعودي على اليمن
الغزاة والمرتزقة يستهدفون بعشرات القذائف والصواريخ مناطق متفرقة بمحافظة الحديدة
[03/يونيو/2019]
الغزاة والمرتزقة يكثفون خروقاتهم لاتفاق الحديدة وإصابة خمسة مواطنين بتعز
[02/يونيو/2019]
طيران العدوان يشن غارتين على منطقة قاع الجامع في محافظة إب
[02/يونيو/2019]
الرئيس المشاط يعزي في وفاة فواز حسن باعوم
[01/يونيو/2019]
طيران العدوان يشن ثلاث غارات على مديرية سنحان
[01/يونيو/2019]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2019، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by