[03/يونيو/2019]
عمران - سبأ :
وزع فرع مؤسسة التكافل الاجتماعية بعمران كسوة وجعالة عيد الفطر لـ 700 سجين في الإصلاحية المركزية والسجن الاحتياطي بالمحافظة.
وفي التدشين أشار مدير المؤسسة عبد العزيز خرفشة إن مشروع كسوة عيد الفطر الذي تتبناه المؤسسة يستهدف الفئات الأشد فقرا والمحتاجة وأسر الجرحى والشهداء .
وأكد أن المؤسسة ستستمر في الأعمال الخيرية وتقديم مساعداتها سواء لأسر الشهداء والجرحى والمرابطين أو الفئات الفقيرة والأشد احتياجا خاصة في ظل الظروف الراهنة جراء العدوان والحصار، وتداعياتهما في تفاقم معاناة الشعب اليمني .
وثمن خرشفة جهود كل من ساهم في دعم كسوة وجعالة العيد للمساجين.. داعيا جميع رجال المال والأعمال وفاعلي الخير إلى الإسهام في دعم مشاريع المؤسسة الخيرية وبما يسهم في مساعدة الأسر المحتاجة .
حضر التدشين مدير الإصلاحية المركزية العقيد محمد سران .
سبأ