[03/يونيو/2019]
صنعاء - سبا :
دشنت مؤسسة الجرحى اليوم توزيع كسوة وجعاله العيد للجرحى في أمانه العاصمة والمحافظات.
وأوضح المدير التنفيذي للمؤسسة الدكتور جمال حسن الشامي أن عملية التوزيع تستهدف الجرحى بمراكز الرعاية بالأمانه وباقي المحافظات.
وأكد أن تقديم هدايا عيديه للجرحى من أبطال الجيش واللجان الشعبية هو أقل واجب تجاه من سطروا أروع الملاحم البطوليه وذادوا عن الأرض والعرض.
وأعرب عن أمله في أن يسهم القطاع الخاص والمنظمات الإنسانية بفاعلية في رعاية الجرحى.
من جانبه أوضح مدير المشاريع بالمؤسسة الدكتور يحيى المتوكل أن عملية توزيع كسوة و جعاله العيد للجرحى ستستمر لمدة يومين, منوها بجهود المؤسسه وبرامجها وانشطتها المتنوعة في الرعاية والاهتمام بالجرحى والتخفيف من معاناتهم .
سبأ