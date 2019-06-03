كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان يتعهدون بنزع السلاح النووي من كوريا الشمالية

سنغافورة ـ سبأ:



تعهد وزراء الدفاع لكل من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان اليوم، بالحفاظ على تعاون دفاعي وثيق لدعم الدبلوماسية من أجل إخلاء كوريا الشمالية من الأسلحة النووية بالكامل.



وتوصل الحلفاء للتعهد خلال الاجتماع الثلاثي الذي جمع بين وزير الدفاع الكوري الجنوبي جونغ كيونغ-دو، والقائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي باتريك شاناهان ونظيرهما الياباني تاكيشي إيوايا، والذي عقد في سنغافورة على هامش قمة الأمن في آسيا والمعروف باسم حوار شانغريلا.



وذكر البيان المشترك أن المسؤولين الثلاثة "تعهدوا بالتعاون الوثيق لدعم الجهود الدبلوماسية الجارية والتي تهدف إلى نزع السلاح النووي بشكل كامل وإحلال السلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية."



وتعهد الوزراء أيضا بالتزام الحذر فيما يتعلق بالتحركات العسكرية من جانب بيونغ يانغ، وذلك من خلال تبادل وجهات النظر حول إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ مؤخرا.

[03/يونيو/2019]سبأ