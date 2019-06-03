مؤسسة الشعب تواصل توزيع كسوة العيد للجرحى

صنعاء - سبا :

واصلت مؤسسة الشعب الاجتماعية للتنمية اليوم توزيع كسوة العيد للجرحى بالشراكة مع مؤسسة الجرحى.



واوضح مدير المشاريع الصحيه بالمؤسسة مجيب الفقيه أن هذه هي المرحلة الثانية من عملية توزيع كسوة عيد الفطر المبارك للحرحى والتي استهدفت 100 جريح من محافظة الحديده الذين يتلقون علاجهم في مستشفيات ومراكز أمانه العاصمة.



ولفت إلى أن المرحلة الأولى نفذتها المؤسسة أمس واستهدفت 100 جريح من ابناء محافظة الجوف, وسبقها توزيع كسوة العيد لـ 300 يتيم ويتيمه من المكفولين لدى المؤسسه والملتحقين بمركز الطفولة الآمنه بأمانه العاصمة.







وأشار الفقيه إلى أن هذه الفعالية تأتي ضمن انشطه وبرامج المؤسسة التكافليه المتنوعة والتي تشمل أيضًا توزيع سلال غذائية للاسر الفقيره وذوي الشهداء والجرحى فضلا عن تقديم مساعدات إنسانية واغاثيه متعددة.



[03/يونيو/2019]سبأ