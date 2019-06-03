[03/يونيو/2019]
صنعاء - سبأ :
وزعت مؤسسة رمز للتنمية بالتنسيق مع فرع الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤن الإنسانية ومواجهة الكوارث بأمانة العاصمة سلة غذائية لعدد من الأسر الفقيرة والأطفال ذوي الإعاقة ضمن برنامج سلة نساء كويت السلام.
وأوضحت رئيسة مؤسسة رمز للتنمية بشرى المحفدي أن هذا المشروع ضمن برامج المؤسسة لتلبية احتياجات الأسر الفقيرة والأطفال ذوي الإعاقة وتخفيف جزء من معاناتهم في ظل الأوضاع التي يمر بها الوطن.
وأشارت إلى أن المؤسسة تعمل على تقديم الخدمات للفئات المستهدفة بالتنسيق مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني والخيرين وإيصال المساعدات إلى المستهدفين .
سبأ