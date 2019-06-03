محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اجتماع مجلس ادارة بنك التسليف التعاوني الزراعي صنعاء - سبأ :

عقد اليوم بصنعاء اجتماع مجلس ادارة بنك التسليف التعاوني والزراعي (كاك بنك) برئاسة رئيس مجلس الادارة للبنك محمد صالح اللاعي .



وناقش الاجتماع التقارير المالية والادارية والفنية عن مجمل نشاط البنك خلال النصف الاول من العام 2019 والنتائج الايجابية المحققة بالرغم من الظروف الإستثنائية التي يمر بها البنك جراء الأوضاع التي تعيشها البلاد والتي أثرت بشكل مباشر على اداء القطاع المصرفي بصورة عامة وعلى كاك بنك خصوصا .



وفي الاجتماع أشاد مجلس إدارة البنك بجهود الادارة التنفيذية وجميع العاملين في الادارة العامة والفروع خلال فترة العمل في النصف الاول من العام الجاري 2019 .



كما ناقش الاجتماع عددا من المواضيع المدرجة في جدول الأعمال والتي كان من أبرزها المستجدات المتعلقة بأوضاع البنك في مدينة عدن وماترتب عليها من آثار .



كما أشاد مجلس الاداره بموظفي فروع البنك بمدينة عدن وتحليهم بروح المسؤولية وحرصهم على استمرارية العمل في إطار المهام والصلاحيات والقواعد المهنيه المحكومه بالقوانين والأنظمة ولما فيه مصلحة البنك والحفاظ على تصنيفه على مستوى القطاع المصرفي اليمني .



واكد الاجتماع على أهمية تحييد البنك عن أية صراعات حرصاً على عدم مضاعفة معانات المواطنين ومفاقمة الوضع الاقتصادي والمعيشي لملايين اليمنيين في عموم محافظات الجمهورية ومن باب تحمل المسؤولية القانونيه والاخلاقيه والمهنيه وبموجبه تم اتخاذ عدد من القرارات لما فيه مصلحة البنك والقطاع المصرفي الوطني .

سبأ [03/يونيو/2019]سبأ