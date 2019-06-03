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استفادة أكثر من 139 ألف مواطنا من المجالس التربوية الرمضانية بالمحويت
[03/يونيو/2019] المحويت - سبأ:
استفاد 139 ألف و288 مواطنا من المجالس التربوية التي نظمها مكتب التربية بمحافظة المحويت خلال شهر رمضان.
وأوضح مدير مكتب التربية محمد نصر الآنسي أن المكتب نظم سبعة آلاف و519 مجلسا ولقاءً تربويا بقري وعزل مديريات المحافظة بمشاركة رسمية وشعبية وقطاعات مدنية بهدف إيصال رسائل توعوية بأهمية الصمود وحشد الجهود لتعزيز العملية التعليمية .
ونوه بتفاعل كوادر القطاع التربوي مع برنامج المجالس الرمضانية وإنجاح هدفها سيما في ظل ما استمرار الأوضاع الصعبة التي يمر بها الوطن جراء العدوان والحصار.
سبأ