الرئيس المشاط يكرم المخترعين الفائزين في المسابقة الوطنية لرواد المشاريع الإبتكارية كرم الأخ مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى المخترعين، الفائزين في المسابقة الوطنية لرواد المشاريع الإبتكارية "المبتكر اليمني" والتي تبنتها وزارة الصناعة والتجارة خلال شهر رمضان. رئيس الاستخبارات التشيكية الأسبق: بعض أنظمة الخليج وراء ظهور "داعش" و"القاعدة" أكد الرئيس الأسبق لجهاز المخابرات العسكري التشيكي الجنرال اندور شاندور أن بعض الأنظمة الخليجية تقف بشكل أساسي وراء ظهور وتوسع تنظيمي القاعدة و”داعش” الإرهابيين في المنطقة. انخفاض أسعار النفط 1 بالمئة انخفضت أسعار النفط بنحو واحد بالمئة اليوم الاثنين، لتواصل خسائرها البالغة ما يزيد عن ثلاثة بالمئة منذ يوم الجمعة، حين انخفضت أسعار الخام لتتكبد أكبر خسارة شهرية في ستة أشهر في ظل ركود الطلب وفي الوقت الذي تغذي فيه الحروب التجارية المخاوف من تباطؤ اقتصادي بتغلبه على توتنهام في النهائي.. ليفربول يحرز كأس دوري أبطال اوروبا تغلب ليفربول الانجليزي على مواطنه توتنهام في نهائي دوري الابطال الاوروبي الذي اقيم في مدريد، بهدفين لصفر ليحقق بذلك لقبه السادس في هذه البطولة.