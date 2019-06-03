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توزيع كسوة العيد لأبناء الشهداء بمدينة عمران
[03/يونيو/2019] عمران - سبأ:
وزع مستشفى عمران للأمومة والطفولة وجمعية البصيرة الخيرية بمحافظة عمران كسوة العيد لـ 300 من أبناء الشهداء بمدينة عمران .
وأشار مدير مستشفى عمران الدكتور هادي الحمزي ومدير مؤسسة البصيرة طه الحوري أهمية هذا المشروع الذي يشمل توزيع كسوة العيد لأبناء الشهداء وفاء لتضحياتهم في جبهات العزة والكرامة.
ودعوا رجال المال والأعمال تقديم الدعم والرعاية لأبناء الشهداء والجرحى والأسرى والمفقودين وكذا أبناء المرابطين في جبهات الصمود.
سبأ