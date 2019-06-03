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لقاء بمديرية خمر بعمران يناقش جوانب التحشيد ورفد الجبهات
[03/يونيو/2019] عمران - سبأ :
ناقش لقاء بمديرية خمر محافظة عمران اليوم برئاسة وكيل المحافظة محمد المتوكل، الجوانب المتصلة بالتحشيد ورفد الجبهات خلال أيام عيد الفطر.
وأكد اللقاء الذي حضره مدير أمن المحافظة العميد عبد الله العربجي وضم مشائخ ووجهاء وقيادة السلطة المحلية، بحضور عضوا مجلس الشورى محسن عمران وأمين عاطف، أهمية دور المشائخ والوجهاء في استمرار التحشيد والتعبئة للجبهات بالمال والرجال والعتاد.
وشددوا على ضرورة تعزيز التوعية المجتمعية بمخططات العدوان التآمرية الساعية احتلال اليمن ونهب ثرواته وخيراته .. مؤكدين أهمية زيارة المرابطين في الجبهات خلال أيام العيد ومشاركتهم أفراحهم سيما في ظل الانتصارات التي يحققونها في مختلف الجبهات.
وألقيت في اللقاء كلمات أكدت أهمية دعم ومساندة أبناء الشهداء والمرابطين والأسرى والجرحى وتقديم المساعدات والهدايا العيدية لهم، كأقل واجب لمن يقدمون أرواحهم ذودا عن حياض الوطن وأمنه واستقراره.
فيما أكد مشائخ ووجهاء خمر موقفهم الثابت في مواجهة العدوان ومرتزقته .. مجددين استمرارهم رفد الجبهات بالمال والرجال وتجهيزهم لقافلة من الرجال والمال وتسييرها خلال أيام العيد وزيارة رجال الرجال في الجبهات.
سبأ