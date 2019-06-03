حدائق امانة العاصمة تستكمل الترتيبات لاستقبال الزوار خلال اجازة عيد الفطر [03/يونيو/2019] صنعاء - سبأ :

استكملت حدائق أمانة العاصمة الترتيبات لاستقبال الزائرين الذين سيتوافدون عليها خلال إجازة عيد الفطر المبارك.



وأكد مدير عام الحدائق والمتنزهات بأمانة العاصمة محمد هاجر لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) جاهزية 62 حديقة عامة مفتوحة وأكثر من 512 موظف ما بين مشرف ومهندس وفني وعامل وحارس، مكلفين بالخدمات ورعاية الزوار إلى جانب 26 معدة .. مبيناً أن جميع الحدائق بالمديريات والأحياء مستعدة لاستقبال أكبر عدد من الزوار .



ولفت إلى استكمال الاستعدادات الفنية في الحدائق من حيث الإنارة والنظافة والصيانة والتنسيق مع الأجهزة المعنية لتوفير الاجواء الملائمة لمرتادي الحدائق والمتنزهات .



وأشار هاجر إلى أن الحدائق والمتنزهات شهدت خلال الفترة الماضية إعادة تأهيل لبعض محتوياتها في إطار خطط وبرامج قيادة الأمانة وقطاع البلديات والبيئة وصندوق النظافة بما يعزز من قدرتها الاستيعابية والجمالية .



ودعا مدير الحدائق بالأمانة، الزوار إلى الحفاظ على ممتلكات ونظافة الحدائق والمتنزهات وعكس الصورة الحضارية الايجابية التي يتحلى بها المواطن اليمني الأصيل .



سبأ