حفل تكريم الشعراء والمثقفين بعمران [03/يونيو/2019] عمران - سبأ :

أقامت اللجنة الإشرافية للفعاليات الثقافية والرياضية بمحافظة عمران اليوم حفل ختامي للفعاليات الثقافية والرياضية والتي نظمتها خلال شهر رمضان.



وفي الحفل كرمت اللجنة الإشرافية الشاعر عبدالفتاح مطر الغولي بدرع المحافظة في المسابقة الشعرية التي أقيمت على مدى شهر رمضان وتنافس فيها 48 شاعرا من مختلف مديريات المحافظة.



كما كرمت اللجنة الشعراء الثلاثة الحاصلين على المراكز المتقدمة في المسابقة الشعرية بجوائز عينية ومبالغ نقدية، وكذا تكريم المشاركين في مختلف الفعاليات الرياضية والثقافية.



وفي الحفل الذي حضره رئيس الاتحاد العام للشعراء والمنشدين اليمنيين ضيف الله سلمان ومدير جهاز الأمن السياسي بالمحافظة الدكتور محمد الشتوي والشاعر أمين الجوفي، تم تكريم والد الشاعر لطف القحوم من قبل اللجنة عرفانا بدور الشهيد القحوم في إثراء الساحة الثقافية بالأناشيد الحماسية.



وأشار رئيس اللجنة الإشرافية محمد محسن الصريمي إلى أهمية دور الشعراء في مواجهة العدوان بالكلمة والقصيدة .. معتبرا هذا التكريم هو تكريم لكل شعراء محافظة عمران.



وألقيت في الحفل كلمات وقصائد شعرية أشارت إلى أهمية دور الشعر والشعراء في استنهاض الطاقات خاصة في ظل ما يتعرض له الوطن من عدوان وحصار.



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