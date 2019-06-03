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نجاة مدير مكتب الأشغال العامة بصنعاء من محاولة اغتيال
[03/يونيو/2019] صنعاء - سبأ:
نجا مدير مكتب الأشغال العامة والطرق بمحافظة صنعاء الدكتور ناجي الأعوج من محاولة اغتيال من قبل مسلحين مجهولين بشارع المحافظة.
وأوضح مصدر بمحافظة صنعاء لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن السيارة التي كان يستقلها مدير مكتب الأشغال تعرضت لوابل من الرصاص من قبل مجهولين.
ودعا المصدر الجهات المختصة إلى سرعة ضبط الجناة وتقديمهم للعدالة، حيث سبق وأن تعرض مكتب الأشغال لإطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين.
وأشاد المصدر بجهود مدير مكتب الأشغال ودوره في تنفيذ المخططات العمرانية في المحافظة التي ظلت لسنوات دون تنفيذ وكذا دوره في إزالة المخالفات والبناء العشوائي.
سبأ