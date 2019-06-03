محافظ إب يلتقي منسقة مشروع أطباء بلا حدود السويسرية [03/يونيو/2019] إب - سبأ :

التقى محافظ إب عبدالواحد صلاح اليوم منسقة مشروع أطباء بلا حدود السويسرية بالمحافظة ايرينى ويرتاس .



ناقش اللقاء أوجه التعاون والتنسيق بين المنظمة والسلطة المحلية في القطاع الصحي وسبل تسهيل أنشطتها وخدماتها الطبية في مواجهة الأوبئة .



وتطرق اللقاء إلى إمكانية توسيع المنظمة لأنشطتها وتدخلالتها الإنسانية والصحية في العديد من المستشفيات والمرافق الصحية العاملة في المحافظة.



وفي اللقاء ثمن المحافظ صلاح جهود منظمة أطباء بلا حدود السويسرية وتدخلاتها الصحية في عدد من المستشفيات والمراكز الصحية.



وأكد ضرورة استمرار التنسيق بين الجهات المعنية والمنظمة لضمان إنجاح أنشطتها وتدخلاتها الصحية، يلمسها المجتمع المحلي والنازحين.



ودعا المحافظ صلاح المنظمة إلى توسيع أنشطتها وتدخلاتها لتشمل عدد من المستشفيات والمرافق الصحية العامة بالمحافظة والتخفيف من معاناة المواطنين والنازحين جراء الأوضاع الراهنة وتفشي الأوبئة والأمراض.



من جانبها ثمنت منسقة مشروع أطباء بلا حدود تسهيلات المنظمات العاملة في المجال الصحي والإنساني من قبل قيادة المحافظة للمساهمة في الحد من تدهور الأوضاع الصحية وتفشي الأوبئة التي تتعرض لها المحافظة.



وأكدت عزم المنظمة تخصيص جزء من تدخلاتها للمناطق النائية لتلبية احتياجات أبنائها من الخدمات والرعاية الطبية ومكافحة الأوبئة التي تهدد حياة المواطنين فيها.



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