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وزير الصناعة: المسابقة الوطنية لرواد المشاريع الابتكارية ستكون سنوية
[03/يونيو/2019] صنعاء - سبأ :
أعلن وزير الصناعة والتجارة عبد الوهاب يحيى الدرة أن المسابقة الوطنية لرواد المشاريع الابتكارية ( المبتكر اليمني ) ستكون سنوية بعد النجاح الذي حققته النسخة الأولى منها والتي أقامتها الوزارة خلال الفترة ابريل – يونيو 2019م .

ودعا الوزير الدرة في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، الشباب والمبتكرين والمخترعين إلى المشاركة في المسابقة وتقديم مشاريعهم في المواعيد التي ستعلنها اللجنة الإشرافية ووفقاً للشروط والمعايير التي سيتم تحديدها من قبل اللجنة والتي سيتم الإعلان عنها في موقع الوزارة ومختلف وسائل الإعلام .

وأكد استعداد الوزارة تقديم كافة التسهيلات للمشاركين وبما من شأنه تحقيق أهداف المسابقة في تشجيع المبتكرين والمبدعين في المجالات الصناعية وغيرها وتبنيها وتقديم الدعم لها.

وقال " أقرت قيادة الوزارة أن تكون المسابقة سنوية نظراً لأهميتها على مستوى الاقتصاد والإنتاج والابتكار العلمي وإسهامها في تحقيق نقلة متميزة لليمن في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والتنموية ودعم طموحات المبتكرين وتنميتها ".

وأشار إلى أن الوزارة أقامت هذه المسابقة إنطلاقاً من رسالتها في تشجيع المبتكرين والمبدعين واكتشاف الأفكار والمشروعات الإبداعية الواعدة في المجالات المختلفة لإيجاد الحلول والبدائل لتجاوز الأوضاع الاقتصادية وتوفير فرص عمل للشباب ورواد الاعمال.

وأشاد وزير الصناعة بالمشاريع الابتكارية التي تقدم بها رواد المشاريع الابتكارية في النسخة الأولى من المسابقة الوطنية للمشاريع الابتكارية ( المبتكر اليمني ) والتي أكدت نبوغ العقل اليمني وتفوقه خاصة في ظل الأوضاع الصعبة والحصار الاقتصادي والعدوان باعتبار الحاجة هي أم الاختراع.

ولفت إلى ان هذه المشاريع الابتكارية والتي تنوعت بين مشاريع صناعية وزراعية وبيئة وتعليمية وأجهزة طبية وكهربائية.

وحث الوزير الدرة المشاركين في المسابقة على الاستمرار في تطوير إبداعاتهم وابتكاراتهم والاستفادة من الملاحظات التي طرحتها لجان التحكيم والإشراف في جامعاتهم او معاهدهم.

وعبر عن أمله في أن يسهم تنظيم هذه المسابقة بشكل سنوي في تشجيع الشباب على تطوير الابتكارات والاختراعات وتحفيز أسرهم والمجتمع على الاهتمام بهم ورعايتهم.

وثمن الوزير الدرة اهتمام ورعاية رئيس المجلس السياسي الأعلى ورئيس الوزراء لهذه المسابقة وتفاعلهما مع أنشطة وخطط الوزارة الرامية لتشجيع الشباب والمشاريع الابتكارية.

ودعا وزير الصناعة والتجارة في ختام تصريحه المؤسسات العلمية والقطاع الخاص إلى تقديم الدعم والمساندة والاهتمام بالمتفوقين والمبدعين وتنمية ورعاية مشاريعهم.. مؤكداً أن المخترع اليمني من أهم روافد الاقتصاد المستقبلية للبلاد وخاصة في ظل العدوان والحصار .

سبأ
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