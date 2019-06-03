توزيع مبالغ مالية لـ400 من أبناء الأسرى والمفقودين بصعدة [03/يونيو/2019] صعدة - سبأ :

وزعت مؤسسة أحرار اليمن بمحافظة صعدة مبالغ عيدية لـ 400 من أبناء الأسرى والمفقودين .



وأكد محافظ صعدة محمد جابر عوض أهمية رعاية أسر الأسرى والمفقودين وتقديم الدعم المادي والمعنوي لها، خاصة في ظل الأوضاع التي تمر بها البلاد جراء العدوان والحصار.



وأشار إلى حرص القيادة الثورية والسياسية بملف الأسرى وجعله من الأولويات رغم مماطلة دول العدوان وتلكؤها في تبادل الأسرى .. مثمنا صبر أسر الأسرى والمفقودين واستمرارهم في البذل والعطاء رغم غياب ذويهم.



ونوه بجهود مؤسسة أحرار اليمن وما تقدمه للأسرى والمفقودين ومنها توزيع مبالغ عيدية عليهم.



من جانبه أشار مسئول الأسرى والمفقودين بالمحافظة طه حنش إلى أنه في ظل العدوان يظل الأسرى والمفقودين من أول أولويات المؤسسة وفاءً وعرفانا بتضحياتهم وزملائهم في الجبهات والتي أفشلت مخططات العدوان.



وبين أن توزيع مبالغ عيدية استهداف أبناء الأسرى والمفقودين لتمكينهم من شراء احتياجات العيد لإدخال الفرحة والبهجة في نفوس الأطفال.



من جانبهم عبرت أسر الأسرى والمفقودين عن الامتنان للقيادة الثورية لما تبديه من اهتمام بأسراهم ومفقوديهم ورعاية أسرهم والاهتمام بهم .



سبأ