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تدشين توزيع زكاة الفطر بمحافظة تعز
[03/يونيو/2019] تعز - سبأ :
دشنت بمديريات محافظة تعز اليوم توزيع زكاة الفطر تحت عنوان " أغنوهم في هذا اليوم" .
وأوضح مدير مكتب الهيئة بتعز شوقي مغلس لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن توزيع زكاة الفطر تستهدف الفقراء في جميع مديريات المحافظة من خلال اللجان المشكلة من فروع الهيئة بالمديريات والتي بدأت عملها بإشراف مدراء المديريات.
ولفت إلى اهتمام قيادة المحافظة بالفقراء ومتابعة توزيع زكاة الفطر على الحالات الفقيرة والمحددة ضمن المصارف الشرعية للزكاة .
وأشار مغلس إلى أن تداعيات العدوان والحصار وما سببه من نتائج سلبية على المجتمع، يستدعي تضافر الجهود لتنمية الموارد الزكوية للتخفيف من معاناة المواطنين .
ودعا التجار والمكلفين المستحق عليهم دفع الزكاة بجميع أنواعها دفع الزكاة المستحقة شرعا والتي ﻻ تسقط إﻻ بدفعها للدولة.
سبأ