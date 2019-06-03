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آخر تحديث: الإثنين، 03 - يونيو - 2019 الساعة 04:45:38م
الرئيس المشاط يكرم المخترعين الفائزين في المسابقة الوطنية لرواد المشاريع الإبتكارية
كرم الأخ مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى المخترعين، الفائزين في المسابقة الوطنية لرواد المشاريع الإبتكارية "المبتكر اليمني" والتي تبنتها وزارة الصناعة والتجارة خلال شهر رمضان.
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الرئيس المشاط يكرم المخترعين الفائزين في المسابقة الوطنية لرواد المشاريع الإبتكارية
[03/يونيو/2019] صنعاء - سبأ :
كرم الأخ مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى المخترعين، الفائزين في المسابقة الوطنية لرواد المشاريع الإبتكارية "المبتكر اليمني" والتي تبنتها وزارة الصناعة والتجارة خلال شهر رمضان.

وخلال التكريم الذي حضره وزير الصناعة والتجارة عبدالوهاب الدرة ونائبه محمد أحمد الهاشمي .. عبر الرئيس المشاط عن اعتزازه بإنجازات المخترعين والمبتكرين الملموسة في مسار النهضة والابتكار والإبداع .. مشيدا بجهود وزارة الصناعة والتجارة .

وقال " نرى في الفائزين المبتكرين والمخترعين الأمل المنشود في غد مزدهر يٌرفع فيه اسم اليمن عالياً بإسهاماتكم العلمية وابتكاراتكم النوعية بما يخدم شعبنا والبشرية".

وأكد الرئيس المشاط "إن الدولة عازمة على تسخير كافة التسهيلات والإمكانات اللازمة للمخترعين والمبتكرين من أبناء شعبنا لإخراج اختراعاتهم من إطار الفكرة إلى الواقع العملي".

وأضاف " ما قد لمسناه من انجازات كان لها عظيم الأثر في إفادة المجتمع والوطن رغم العدوان والحصار الجائر على وطننا وشعبنا خلال خمسة أعوام".

وتابع " علينا أن نحول هذا التحدي إلى فرص ننمي فيها القدرات مع العزم والإرادة على البناء والتطوير".

وأردف قائلا: "ونرى من أقصى الأولويات الآن من منطلقات مشروعنا الوطني الرائد لبناء الدولة تحت شعار " يدُ تحمي .. ويد تبني" أن الأوطان تشيًدها الأياديّ المبدعة والمبتكرة والطموحة والمخلصة ونحن معكم لتحقيق ذلك".

وحث الرئيس المشاط وزارة الصناعة والتجارة على رعاية المخترعين والمبدعين بشكل متواصل والاهتمام بالبحث العلمي يٌعد حاجة وطنية ملحة وخيارا وطنيا استراتيجيا واستثمار إبداعاتهم وترجمتها على أرض الواقع.

بدورهم عبر الفائزون عن امتنانهم للرئيس المشاط على الاهتمام الكبير الذي لمسوه من خلال توجيهاته للحكومة ووزارة الصناعة والتجارة بالاهتمام بهم ورعايتهم .. مجددين العهد أنهم سيعيدون للوزارة الدور الذي تنتظره منها القيادة والشعب اليمني.

وأكدوا أنهم رغم الظروف الصعبة والمعاناة التي يمر بها الشعب اليمني بسبب العدوان والحصار سيثبتون قوة الإرادة لمواجهة التحديات والتغلب عليها.

فيما عبرت قيادة وزارة الصناعة والتجارة ولجنة التحكيم عن الشكر والامتنان للدعم والمتابعة المباشرة من قبل رئيس المجلس السياسي الأعلى لأعمال الوزارة وبالذات هذه الفعالية وكل ما يخدم نهضة الوطن، خاصة في هذه الظروف الصعبة.

حضر اللقاء وكيل قطاع الأعمال بالوزارة محمد يحيى عبدالكريم، ولجنة التحكيم للمسابقة.

سبأ
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