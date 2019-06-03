[03/يونيو/2019]
صعدة- سبأ:
دشن محافظ صعدة محمد جابر عوض ووكيل الهيئة العامة للزكاة علي السقاف مشروع توزيع زكاة الفطر للحالات المستحقة من الفقراء والمحتاجين ضمن مشروع الزكاة في مصارفها .
وخلال التدشين أكد المحافظ عوض أهمية المشروع في سد احتياجات الفقراء والمساكين خاصة في ظل استمرار العدوان والحصار .
لافتا إلي ضرورة إيصال الزكاة إلى مستحقيها في كافة مديريات المحافظة وفقا لمصارف الزكاة الثمانية .. مشددا على العاملين بفروع الهيئة والمديريات والحرص علي تسليمها لمستحقيها يدا بيد قبل عيد صلاة عيد الفطر .
من جانبه أكد وكيل الهيئة العامة للزكاة الحرص على تسليم الزكاة لمستحقيها ضمن مشاريع الهيئة المختلفة.. مشيدا بدور قيادة المحافظة وفرع الهيئة في تنفيذ مشاريع الزكاة بالمحافظة لما لها من أهمية في دعم الفقراء والمساكين لتجاوز تداعيات التي فرضها العدوان .
فيما أوضح مديرفرع الهيئة بالمحافظة محمد علي قيلي أن المشروع يستهدف أربعين ألفأ حالة في مختلف قري وعزل المديريات ضمن مشروع الزكاة في مصارفها حسب معايير دقيقة تضمن وصولها لمستحقيها.
سبأ