عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل بعد تشكيك وزير خارجيته في جدوى "صفقة القرن".. ترامب: أتفهم شكوك بومبيو واشنطن – سبأ:

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن شكوك وزير الخارجية، مايك بومبو، بجدوى "صفقة القرن" لحل النزاع في الشرق الأوسط، مفهومة بالنسبة له، لكنه يعتبر ان خطته واعدة.



وقال ترامب في إحاطة إعلامية: "أنا أتفهم عندما يقول مايك ذلك. لأن العديد من الأشخاص يعتقدون أن هذا مستحيل. لكني اعتقد ان ذلك ممكن".



وأضاف: "نحن نفعل كل ما بوسعنا لمساعدة الشرق الأوسط بوضع خطة سلمية للتسوية. وإذا استطعنا التوصل لخطة سلام في الشرق الأوسط، فسيكون ذلك جيدا".



وفقا صحيفة "واشنطن بوست" شكك وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبو، في جدوى "صفقة القرن" الأمريكية لحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، لكنه أعرب في الوقت نفسه، عن أمله في ألا يتم رفض الصفقة على الفور.



ومن الجدير بذكره أن الولايات المتحدة بصدد الإعلان عن خطة لتسوية الصراع بين فلسطين وإسرائيل وفق ما أطلق عليه تسمية "صفقة القرن" التي أعلن الفلسطينيون عن رفضهم لها، كونهم يشككون بنزاهة الطرف الأمريكي وسيطا بين الطرفين، ولا سيما بعد اعتراف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها من تل أبيب، الشيء الذي اعتبره الجانب الفلسطيني خروجا على مقررات الشرعية الدولية ومجلس الأمن، التي تعتبر القدس الشرقية منطقة محتلة من قبل إسرائيل ولا يجوز المس بطابعها القائم قبل الاحتلال أو تغيير وضعها الجغرافي تاريخيا والسكاني أيضا.

سبأ [03/يونيو/2019]سبأ