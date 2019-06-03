[03/يونيو/2019]
الخرطوم- سبأ:
أعلنت "قوى إعلان الحرية والتغيير" بالسودان، الإثنين، مقتل 13 من المعتصمين، وإصابة المئات خلال فض الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني بالعاصمة الخرطوم.
جاء ذلك في بيان للقوى قائدة الاحتجاجات بالبلاد.
وقال البيان إن "قوى الحرية والتغيير تواصل بروح موحدة ومتحدة أكثر من أي وقت مضى، متابعة تطورات جريمة مجزرة اعتصام القيادة".
وأضاف: "وفي هذا الصدد، نعلن حسب الإحصائيات الأولية، أننا فقدنا 13 شهيدا برصاص المجلس الانقلابي الغادر (المجلس العسكري الانتقالي)، ومئات الجرحى" دون تحديد.
سبأ