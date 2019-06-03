[03/يونيو/2019]
أوتاوا – سبأ:
أعلنت وزيرة المرأة والمساواة بين الجنسين الكندية مريم منصف عن قيام حكومة بلادها بتخصيص 300 مليون دولار اميركي كمبادرة جديدة تهدف إلى تغيير كيفية دعم منظمات حقوق المرأة في البلدان النامية.
وقالت منصف في كلمة لها في المؤتمر الذي تستضيفه مدينة فانكوفر الكندية حاليا ويضم 9000 من المسؤولين والمدافعين عن المساواة بين الجنسين من جميع أنحاء العالم إن المبادرة تجمع 11 منظمة من القطاعات الخيرية وغير الربحية على أمل إنشاء آلية دائمة ومستدامة لتمويل المساواة بين الجنسين.
وأشارت الوزيرة، الى أنه بالإضافة إلى مساهمة الحكومة الفيدرالية الكندية تم جمع 100 مليون دولار بهدف الوصول إلى مليار دولار على مدى السنوات ال 15المقبلة لتمكين النساء والفتيات من أجل التغيير الدائم في جميع أنحاء العالم.
سبأ