[03/يونيو/2019]
إسلام آباد – سبأ:
وصلت رحلة جوية تابعة لشركة الخطوط الجوية البريطانية "بريتش إيرويز" للعاصمة الباكستانية إسلام آباد اليوم الاثنين بعد توقف دام أكثر من عقد.
وبثت القنوات التلفزيونية المحلية صور الطائرة بوينج 787 وعلى متنها 240 راكبا وهى تهبط في المطار الجديد بالعاصمة، بحسب ما نقلت وكالة الانباء الألمانية.
وقال وزير الطيران غلام ساروار خان في رسالة مصورة " أنا سعيد لهبوط رحلة تابعة لشركة بريتش إيرويز في باكستان بعد 11 عاما".
وكانت "بريتش إيرويز" قد علقت رحلاتها لباكستان عام 2008، عقب التفجير المميت الذي وقع في فندق ماريوت في إسلام آباد، وأودى بحياة أكثر من 50 شخص.
سبأ