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آخر تحديث: الإثنين، 03 - يونيو - 2019 الساعة 02:48:11م
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السويد تنظر في طلب احتجاز مؤسس موقع ويكيليكس
[03/يونيو/2019]
ستوكهولم – سبأ:
تستمع محكمة سويدية اليوم لطلب احتجاز مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج غيابيا لاتهامه بالاغتصاب، في ظل تقارير تفيد بكونه مريض.

وقالت نائب ممثل الادعاء أيفا ماريا بيرسون إنه في حال وافقت المحكمة على الطلب ، فستصدر مذكرة اعتقال أوروبية بشأن تسليمه للسويد.

ورفضت المحكمة مؤخرا طلب محامي أسانج تأجيل جلسة الاستماع بسبب عدم تمكنه من القيام بمحادثة ملائمة معه خلال زيارته لسجن في لندن، وفق ما ذكرت وكالة الانباء الالمانية.

ويقضى اسانج عقوبة السجن 50 أسبوعا لخرقه شروط الإفراج عنه بكفالة.

كما تتهم واشنطن أسانج بالتآمر مع محللة المعلومات الاستخباراتية العسكرية الأمريكية السابقة تشيلسى مانينج لتسريب معلومات سرية خلال عام 2010.

سبأ
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