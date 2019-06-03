محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مؤسستا الورود وروح الشباب بذمار تدشنا توزيع كسوة العيد ذمار- سبأ:

دشن وكيل محافظة ذمار محمد محمد عبدالرزاق مشروع توزيع كسوة العيد لعدد ألف و870 طفلا وطفلة من الأيتام والفقراء والنازحين وذوي الاحتياجات الخاصة وأبناء الشهداء والذي تنفذه مؤسسة الورود الإنسانية الخيرية بدعم من فاعل خير.



وفي التدشين بحضور عضو مجلس النواب نجيب الورقي، أشاد الوكيل عبدالرزاق بجهود مؤسسة الورود الإنسانية في تنفيذ المشاريع الخيرية والإنسانية وخاصة خلال شهر رمضان.

وأشار إلى أهمية مثل هذه المشاريع في تعزيز التكافل الاجتماعي والتعاون بين أبناء المجتمع.. حاثا كافة المؤسسات والمنظمات للإسهام الفاعل في مساعدة الفقراء والمحتاجين والأيتام والنازحين وذوي الاحتياجات الخاصة والتخفيف من معاناتهم في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن.

فيما أشاد مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بالمحافظة خالد المقدشي بجهود المؤسسة في تبني مشاريع نوعية لمساعدة الفقراء والمحتاجين.. لافتاً إلى أهمية دور منظمات المجتمع في التخفيف من آثار الأزمة الإنسانية التي خلفها العدوان.



بدوره أوضح مدير مؤسسة الورود أحمد العفيري، أن المؤسسة نفذت خلال شهر رمضان المبارك عدداً من الأنشطة الخيرية منها مشاريع السلال الغذائية وإفطار الصائم وتوزيع وجبات غذائية إلى المنازل وكسوة العيد.



كما دشن وكيل محافظة ذمار محمد محمد عبدالرزاق مشروع توزيع كسوة العيد على ٧٥٠ طفلا وطفلة من الأيتام والفقراء والذي تنفذه مؤسسة روح الشباب للتنمية.



وثمن الوكيل عبدالرزاق جهود مؤسسة روح الشباب في تعزيز روح التكافل الاجتماعي وتوفير كسوة العيد للفقراء والأيتام والمحتاجين، مشيراً إلى الدور المعول على منظمات المجتمع المدني في تنفيذ مشاريع تسهم في تغطية الاحتياجات الإنسانية ومكافحة الفقر.

بدوره أكد مدير مكتب الشؤون الاجتماعية، أهمية تضافر جهود المنظمات في توفير متطلبات الفقراء والمحتاجين والأيتام من ملابس وغيرها.



فيما أشاد رئيس مؤسسة روح الشباب عبدالرحمن القادري بدور فاعلي الخير في دعم جهود المؤسسة من خلال تمويل هذا المشروع الخيري.

حضر التدشين عضوا مجلسي النواب نجيب الورقي والشورى حسن عبدالرزاق، ومدير إدارة الجمعيات والاتحادات بمكتب الشؤون الاجتماعية اسماعيل صلاح.



سبأ [03/يونيو/2019]سبأ