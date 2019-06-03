[03/يونيو/2019]
سنغافورة – سبأ:
انخفضت أسعار النفط بنحو واحد بالمئة اليوم الاثنين، لتواصل خسائرها البالغة ما يزيد عن ثلاثة بالمئة منذ يوم الجمعة، حين انخفضت أسعار الخام لتتكبد أكبر خسارة شهرية في ستة أشهر في ظل ركود الطلب وفي الوقت الذي تغذي فيه الحروب التجارية المخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي.
وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت لشهر أقرب استحقاق 28ر61دولار للبرميل بانخفاض 71 سنتا أو 1ر1 بالمئة مقارنة مع سعر إغلاق الجمعة حسب رويترز.
وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 09ر53 دولار للبرميل منخفضة 41 سنتا أو 8ر0بالمئة مقارنة مع سعر التسوية السابقة.
وتأتي الانخفاضات بعد تراجع السعر ما يزيد عن ثلاثة بالمائة يوم الجمعة الماضي، ليصبح شهر أيار أسوأ شهر للعقود الآجلة للخام منذ تشرين الثاني الماضي.
سبأ