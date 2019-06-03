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تدشين توزيع زكاة الفطر وسلات غذائية على أسر المرابطين بذمار
[03/يونيو/2019]
ذمار- سبأ:

دشن وكيل أول محافظة ذمار فهد المروني مشروعي توزيع زكاة الفطر على المحتاجين ، والسلال الغذائية على أسر المرابطين بالمحافظة.


ويستهدف مشروع زكاة الفطر الذي ينفذه فرع الهيئة العامة للزكاة تحت شعار " اغنوهم في هذا اليوم"، الفئات الأشد فقراً  والأكثر احتياجاً وفقاً لمصارف الزكاة الثمانية .

وفي التدشين أشاد الوكيل المروني بدور فرع هيئة الزكاة في تحصيل وتوزيع الموارد الزكوية في مصارفها الشرعية التي حددها الله تعالى في كتابه الكريم، مبيناً أهمية الزكاة في معالجة مشاكل المجتمع كالفقر والبطالة..

وحث على مضاعفة الجهود في تحصيل الزكاة وإيصالها للمستحقين من الفقراء والمساكين كحق من حقوقهم التي كفلها الدين الإسلامي الحنيف.

فيما أشار مدير فرع هيئة الزكاة ماجد التينة إلى أن المشروع يأتي في إطار مشاريع الهيئة لإيصال زكاة الفطر يداً بيد للمستحقين، موضحاً أنه تم صرف نحو 50 مليون ريال من أكثر من 150 مليون ريال سيتم توزيعها من زكاة الفطر هذا العام.

بدوره حث مدير مديرية مدينة ذمار محمد السيقل، قيادات وأعضاء السلطة المحلية وعقال الحارات على الإسهام الفاعل في تحصيل زكاة الفطر ودعم جهود فرع هيئة الزكاة في إيصالها إلى مستحقيها.

  إلى ذلك دشن وكيل أول محافظة ذمار مشروع توزيع السلال الغذائية على 11 ألف أسرة من أسر المرابطين من منتسبي المنطقتين العسكريتين الرابعة والسابعة الذي تنفذه مؤسسة يمن ثبات بدعم من الهيئة العامة للزكاة ومساهمة مجتمعية.

وأكد الوكيل المروني أن دعم أسر المرابطين أقل واجب تجاه من بذلوا أنفسهم  لمواجهة العدوان، مشيراً إلى أن هذه المشاريع تسهم في تعزيز عوامل الصمود.

من جانبه أوضح مدير فرع هيئة الزكاة بالمحافظة أنه تم تقديم خمسة آلاف سلة لمؤسسة يمن ثبات في إطار مشروع توزيع 50 ألف سلة على أسر المرابطين ضمن مشاريع الهيئة لتوزيع الزكاة في مصارفها الشرعية.
بدوره أوضح مدير فرع مؤسسة يمن ثبات بالمحافظة عبدالقادر الوشلي أنه سيتم توزيع نحو ثمانية الآف سلة كمرحلة أولى، مشيرا إلى أن خمسة الآف سلة غذائية قدمت من هيئة الزكاة، وستة الآف سلة مساهمة مجتمعية ممثلة بالسلطة المحلية والمكاتب التنفيذية وفاعلي خير.

سبأ
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