[03/يونيو/2019]
المحويت- سبأ:
ناقش اجتماع بصندوق النظافة والتحسين بمحافظة المحويت خطة النظافة خلال إجازة عيد الفطر المبارك.
واستعرض الاجتماع تقارير سير الأداء والإنجاز في أعمال النظافة بمركز المحافظة والمديريات خلال شهر رمضان، وآلية تحسين الأداء للحفاظ علی النظافة ومنع تراكم المخلفات وتعزيز دور التوعية للاسهام في مواجهة وباء الكوليرا.
وحث مدير الصندوق بالمحافظة ناجي الخولي علی تكثيف الجهود لرفع المخلفات من الأسواق العامة والطرقات وأماكن تجمع المياه الراكدة خصوصاً مع موسم الأمطار، وإظهار المدن بالمظهر الحضاري اللائق، مؤكداً على دور المجتمع في الحفاظ علی البيئة .
سبأ