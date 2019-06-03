ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الإثنين، 03 - يونيو - 2019 الساعة 01:44:13م
الغزاة والمرتزقة يستهدفون بعشرات القذائف والصواريخ مناطق متفرقة بمحافظة الحديدة
استهدف الغزاة والمرتزقة بعشرات القذائف وعدد من الصواريخ مناطق متفرقة بمحافظة الحديدة في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار خلال الـ 24 ساعة الماضية.
رئيس الاستخبارات التشيكية الأسبق: بعض أنظمة الخليج وراء ظهور "داعش" و"القاعدة"
أكد الرئيس الأسبق لجهاز المخابرات العسكري التشيكي الجنرال اندور شاندور أن بعض الأنظمة الخليجية تقف بشكل أساسي وراء ظهور وتوسع تنظيمي القاعدة و”داعش” الإرهابيين في المنطقة.
انخفاض أسعار النفط 1 بالمئة
انخفضت أسعار النفط بنحو واحد بالمئة اليوم الاثنين، لتواصل خسائرها البالغة ما يزيد عن ثلاثة بالمئة منذ يوم الجمعة، حين انخفضت أسعار الخام لتتكبد أكبر خسارة شهرية في ستة أشهر في ظل ركود الطلب وفي الوقت الذي تغذي فيه الحروب التجارية المخاوف من تباطؤ اقتصادي
بتغلبه على توتنهام في النهائي.. ليفربول يحرز كأس دوري أبطال اوروبا
تغلب ليفربول الانجليزي على مواطنه توتنهام في نهائي دوري الابطال الاوروبي الذي اقيم في مدريد، بهدفين لصفر ليحقق بذلك لقبه السادس في هذه البطولة.
آخر الأخبار:
السويد تنظر في طلب احتجاز مؤسس موقع ويكيليكس
مؤسستا الورود وروح الشباب بذمار تدشنا توزيع كسوة العيد
تدشين توزيع زكاة الفطر وسلات غذائية على أسر المرابطين بذمار
حزب الأمة السوداني يصدر بيانا عاجلا بشأن محاولة فض الاعتصام بالقوة
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
مناقشة خطة النظافة بالمحويت خلال إجازة عيد الفطر
[03/يونيو/2019]
المحويت- سبأ:

ناقش اجتماع بصندوق النظافة والتحسين بمحافظة المحويت خطة النظافة خلال إجازة عيد الفطر المبارك.


واستعرض الاجتماع تقارير سير الأداء والإنجاز في أعمال النظافة بمركز المحافظة والمديريات خلال شهر رمضان، وآلية تحسين الأداء للحفاظ علی النظافة ومنع تراكم المخلفات وتعزيز دور التوعية للاسهام في مواجهة وباء الكوليرا.

وحث مدير الصندوق بالمحافظة ناجي الخولي علی تكثيف الجهود لرفع المخلفات من الأسواق العامة والطرقات وأماكن تجمع المياه الراكدة خصوصاً مع موسم الأمطار، وإظهار المدن بالمظهر الحضاري اللائق، مؤكداً على دور المجتمع في الحفاظ علی البيئة .

سبأ
  المزيد من (محلي)
مؤسستا الورود وروح الشباب بذمار تدشنا توزيع كسوة العيد
تدشين توزيع زكاة الفطر وسلات غذائية على أسر المرابطين بذمار
عشرات القتلى والجرحى في صفوف مرتزقة الجيش السعودي خلال الساعات الماضية
الغزاة والمرتزقة يستهدفون بعشرات القذائف والصواريخ مناطق متفرقة بمحافظة الحديدة
السلطة المحلية بالجوف تنعي الشيخ حسن بن عيضة الهلالي
تدشين توزيع كسوة العيد للأيتام والأسر الأشد احتياج بحجة
بن فتشه يتوج بكأس كروية 22 مايو الرمضانية بذمار والسنحاني وصيفا
تكريم المعلمين والطلاب في حلقات تحفيظ القرآن الكريم بالجامع الكبير بصنعاء
سلاح الجو المسير ينفذ هجوماُ على حفل وعرض عسكري للغزاة والمرتزقة بعدن
الحديدة : تكريم أوائل خريجي الشهادة التكميلية للقرآن الكريم
العدوان السعودي على اليمن
الغزاة والمرتزقة يستهدفون بعشرات القذائف والصواريخ مناطق متفرقة بمحافظة الحديدة
[03/يونيو/2019]
الغزاة والمرتزقة يكثفون خروقاتهم لاتفاق الحديدة وإصابة خمسة مواطنين بتعز
[02/يونيو/2019]
طيران العدوان يشن غارتين على منطقة قاع الجامع في محافظة إب
[02/يونيو/2019]
الرئيس المشاط يعزي في وفاة فواز حسن باعوم
[01/يونيو/2019]
طيران العدوان يشن ثلاث غارات على مديرية سنحان
[01/يونيو/2019]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2019، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by