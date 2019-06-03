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آخر تحديث: الإثنين، 03 - يونيو - 2019 الساعة 01:44:13م
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وزير خارجية قطر يصدم دول الخليج... اقتراح إيران يستحق التجاوب
[03/يونيو/2019]
الدوحة – سبأ:
قال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن "هناك انقساما بخصوص البيانات التي صدرت عن القمتين الخليجية والعربية في مكة المكرمة بخصوص إيران".

وذكر وزير الخارجية القطري،  في لقاء مع روسيا اليوم  "RT"، أنه "لا يوجد تصور عربي مشترك تجاه إيران"، مضيفا أن "مبادرة عدم الاعتداء التي اقترحها وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف تستحق النظر والدراسة والتجاوب وتحديد المخاوف التي تشكلها إيران لمعالجتها مع طهران بشكل مباشر".

وأكد آل ثاني أنه "لم تتم مناقشة هذه المبادرة خلال قمة مجلس التعاون الخليجي الأخيرة".

وبخصوص العلاقات مع روسيا، قال وزير الخارجية القطري إن "امتلاك قطر لمنظومة إس 400 يعتمد على التقييم الفني، وأن القرار السياسي يأتي بعد استنفاد كافة الشروط الفنية"، مؤكدا أن "قطر اعتمدت في السابق على البرامج الأمريكية والفرنسية، وأنها مستمرة في تنويع برامج التسليح".

وأفادت وسائل إعلام روسية، في 25 يناير الماضي، بأن قطر مهتمة بشراء منظومات دفاع جوي روسية، وأن المفاوضات حول شراء هذه المنظومات وصلت إلى مراحل متقدمة.

سبأ
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