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عشرات القتلى والجرحى في صفوف مرتزقة الجيش السعودي خلال الساعات الماضية
[03/يونيو/2019]
محافظات- سبأ:

سقط عشرات القتلى والجرحى في صفوف مرتزقة الجيش السعودي في عمليات عسكرية للجيش واللجان الشعبية في عدة جبهات خلال الـ 24 ساعة الماضية.


وقال مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إن قتلى وجرحى من مرتزقة الجيش السعودي سقطوا إثر قصف مدفعي استهدف تجمع أفراد وأطقم في مربع الحماد بنجران.

وأشار إلى إفشال عملية تسلل للمرتزقة في صحراء البقع قبالة نجران وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم وإعطاب آلية، كما تم تدمير آليتين عسكريتين في مربع شجع.

وأوضح المصدر أنه تم استهداف آلية محملة بمرتزقة الجيش السعودي بصاروخ موجه قبالة السديس ومصرع وجرح من على متنها، و تدمير مدرعة محملة بالمرتزقة بصاروخ موجه في جبهة الصوح قبالة نجران.

ولفت المصدر إلى إطلاق صاروخ زلزال1 على تجمعات لمرتزقة الجيش السعودي في البقع قبالة نجران وسقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوفهم، واستهدفت قذائف المدفعية تجمعات للمرتزقة في صحراء الأجاشر قبالة نجران.

وذكر المصدر أن الجيش واللجان نفذوا عمليتي إغارة على مواقع للمرتزقة في مجازة بعسير وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم، وتم إطلاق 3 صواريخ زلزال1 على تجمعات لهم في المنطقة نفسها وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.

وفي جيزان سقط قتلى وجرحى من المرتزقة بكمين لوحدة الهندسة قبالة جبل قيس .

وأكد المصدر مصرع وجرح عدد من المرتزقة بقصف مدفعي استهدف تجمعاتهم في جبهتي المتون والغيل بمحافظة الجوف، و استهداف تجمعات لهم في مجمع الحزم بصواريخ الكاتيوشا .

وأضاف المصدر أنه تم كسر زحفين واسعين للمرتزقة في تبة الدفاع الجوي وبير باشا بمدينة تعز ومصرع وجرح العشرات منهم، واستهدفت المدفعية تعزيزات لهم ضاعفت من قتلاهم.

سبأ
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