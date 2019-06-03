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آخر تحديث: الإثنين، 03 - يونيو - 2019 الساعة 01:44:13م
الغزاة والمرتزقة يستهدفون بعشرات القذائف والصواريخ مناطق متفرقة بمحافظة الحديدة
استهدف الغزاة والمرتزقة بعشرات القذائف وعدد من الصواريخ مناطق متفرقة بمحافظة الحديدة في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار خلال الـ 24 ساعة الماضية.
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الغزاة والمرتزقة يستهدفون بعشرات القذائف والصواريخ مناطق متفرقة بمحافظة الحديدة
[03/يونيو/2019]
محافظات- سبأ:

استهدف الغزاة والمرتزقة بعشرات القذائف وعدد من الصواريخ مناطق متفرقة بمحافظة الحديدة في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار خلال الـ 24 ساعة الماضية.


وأوضح مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الغزاة والمرتزقة استمروا في قصف جولة موبايل وأطراف شارع ال50 وحارة الضبياني بمدينة الحديدة بالرشاشات.

وقصف الغزاة والمرتزقة بـ 18 قذيفة هاون وعدد من الصواريخ الموجهة ومختلف الرشاشات مناطق في مديرية الدريهمي المحاصرة ، واستهدفوا بعشرات القذائف قرية الشجن شمال شرق مدينة الدريهمي ما أدى إلى أضرار في منازل وممتلكات المواطنين.

وأشار المصدر إلى قصف بالرشاشات المختلفة للغزاة والمرتزقة على قرى ومناطق متفرقة من منطقة كيلو16، وإسقاط طائرة تجسسية لقوى العدوان بسلاح مناسب أثناء قيامها بمهام عدائية في أجواء مدينة الدريهمي .

وأكد المصدر إفشال محاولة زحف للمرتزقة شمال غرب حيس استخدم فيها العدو الآليات والمدرعات والمدفعية ، كما قصفت قوى العدوان مناطق متفرقة بمنطقة الجبلية في مديرية التحيتا بـ 8 قذائف مدفعية والأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

وذكر المصدر أن طيران العدوان شن غارتين  على معسكر الحمزة في محافظة إب، و غارتين على منطقة آل الصيفي بمديرية سحار في محافظة صعدة.

سبأ
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