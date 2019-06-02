السلطة المحلية بالجوف تنعي الشيخ حسن بن عيضة الهلالي [03/يونيو/2019] الجوف-سبأ:

نعت قيادة السلطة المحلية بمحافظة الجوف وفاة الشيخ حسن بن عيضة الهلالي، اثر مرض عضال الم به بعد حياة حافلة بالعطاء .



وأشاد بيان النعي بالمواقف الوطنية الصادقة للفقيد الراحل في مواجهة العدوان السعودي الأمريكي وتوحيد الجبهة الداخلية .



وأشار البيان إلى مناقب الفقيد الهلالي وأدواره في خدمة أبناء المجتمع والإصلاح ذات البين .



وعبرت قيادة السلطة المحلية عن خالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد الراحل ..سائلين العلي القدير ان يتغمده بواسع الرحمة والغفران .





سبأ