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تدشين توزيع كسوة العيد للأيتام والأسر الأشد احتياج بحجة
[03/يونيو/2019] حجة-سبأ:
دشنت مؤسسة صدى للبناء والتنمية بمحافظة حجة توزيع كسوة العيد ل597 طفلا من والأيتام والأسر الأشد احتياجا من مديرية شرس وعزلتي هربه وحملان بمديرية المدينة بدعم فاعلي الخير.

وفي التدشين أشاد وكيل المحافظة لشئون التخطيط ومنظمات المجتمع المدني محمد القاضي, بمبادرة المؤسسة وتلمسها لاحتياجات المجتمع وخاصة في ظل الأوضاع الراهنة التي فاقمت من معاناة المجتمع .

ونوه بأهمية هذه المشاريع لتعزيز التكافل الاجتماعي وزرع الابتسامة على وجوة الأطفال خاصة في ظل الظروف التي فرضها العدوان .

من جانبه ثمن مدير الهيئة الوطنية لادارة وتنسيق الشئون الانسانية بالمحافظة علان علي فضائل الدور الايجابي للمؤسسة في العمل الانساني .. داعيا منظمات المجتمع المدني الى تلمس احتياجات ومتطلبات المجتمع والاقتداء بالمؤسسات والمنظمات التي تبنت مشاريع انسانية.

ونوه بحرص قيادة المحافظة ممثلة بالمحافظ هلال الصوفي على تذليل كافة الصعوبات التي تعترض سير العمل الانساني في المحافظة .

بدوره أثنى رئيس مؤسسة صدى للبناء والتنمية وليد العليي على حرص الهيئة الوطنية لادارة وتنسيق الشئون الانسانية والسلطة المحلية في المحافظة على تذليل الصعوبات التي تواجه سير العمل الانساني .. مؤكدا ان ذلك الاهتمام اسهم في تسهيل عمليات التحرك لفرق العمل الانساني .
سبأ
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