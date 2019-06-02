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بن فتشه يتوج بكأس كروية 22 مايو الرمضانية بذمار والسنحاني وصيفا
[03/يونيو/2019] ذمار-سبأ:
توج فريق بن فتشه للصرافة(ب) بلقب وكأس بطولة 22 مايو الكروية بدورة الألعاب الرياضية الرمضانية الخامسة بذمار .

وجاء تتويج بن فتشه باللقب على حساب فريق السنحاني للتجارة بعد تصديه لركلتي ترجيح في اللقاء النهائي للبطولة بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.

وخلال اللقاء أشاد محافظ ذمار محمد حسين المقدشي بجهود مكتب الشباب وفروع الاتحادات الرياضية في الإعداد والتنظيم لفعاليات الدورة.. لافتا إلى أن استمرار تنظيم الدورة الرياضية الرمضانية يؤكد روح التحدي في وجه العدوان ومخططاته الرامية تعطيل مظاهر الحياة في البلاد.

وأكد اهتمام قيادة السلطة المحلية بالشباب باعتبارهم الثروة الحقيقية التي يعول عليها بناء الوطن .

فيما استعرض مدير مكتب الشباب والرياضة رئيس اللجنة المنظمة حسين أحمد الصوفي، ألعاب بطولات الدورة الرمضانية والفرق المشاركة.. مشيرا إلى أهمية استمرار الأنشطة الرياضية باعتبارها جبهة تقدم الصورة الحقيقية للعالم أن الشعب اليمني يعيش حياته الطبيعية رغم العدوان.

وفي ختام اللقاء كرم المحافظ المقدشي ومعه وكيل أول المحافظة فهد عبدالحميد المروني ومدير أمن المحافظة أحمد عبدالله الشرفي ومدير مكتب الشباب والرياضة حسين أحمد الصوفي ومدير فرع الهيئة العامة للزكاة ماجد علي التينه ومدير مديرية مدينة ذمار محمد أحمد السيقل ونائب مدير مكتب الشباب أمين عاطف، أبطال دورة الألعاب الرياضية الرمضانية السنوية الخامسة على النحو التالي :

بطولة 22 مايو لكرة القدم :

الاول فريق بن فتشه للصرافه (ب)

الثاني فريق السنحاني للتجارة

بطولة الكرة الطائرة :

المركز الاول فريق الحاذق للتجارة

بطولة كرة الطاولة :

الاول علي الحسيني فريق الحاذق للتجارة

الثاني سالم الصغير

بطولة القدم للرواد

الاول فريق المنصور

الثاني فريق مستشفى المصلي

الثالث فريق العربي

كما تم تكريم أبطال بطولة الرئيس الشهيد صلاح الصماد والتي اقيمت الشهر المنصرم بذمار على النحو التالي :

بطولة المستوى الأول :

المركز الاول نادي سلام معبر

المركز الثاني نادي شعب اب

بطولة المستوى الثاني :

المركز الاول فريق العين معبر

المركز الثاني فريق العربي ذمار
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