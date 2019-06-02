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تكريم المعلمين والطلاب في حلقات تحفيظ القرآن الكريم بالجامع الكبير بصنعاء
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تكريم المعلمين والطلاب في حلقات تحفيظ القرآن الكريم بالجامع الكبير بصنعاء
[03/يونيو/2019] صنعاء-سبأ:
كرم عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي أمس بالجامع الكبير المعلمين والطلاب الحافظين للقرآن الكريم من مديريات أمانة العاصمة، في حلقات القرآن الكريم، التي نظمتها إدارة حلقات جيل القرآن بالأمانة.

شارك في حلقات القرآن التي أقيمت على مدى عام، بالتعاون مع الهيئة العامة للزكاة وقطاعي الإرشاد والتحفيظ بوزارة الأوقاف والإرشاد، 100 حافظا من مديريات الأمانة العشر، في فئات خمسة أجزاء وعشرة أجزاء وخمسة عشر جزء .

وفي حفل التكريم .. هنأ عضو السياسي الأعلى الحوثي المعلمين والطلاب على إقامة حلقات القرآن الكريم والتزود من تعاليمه وتدبر آياته وأحكامه.

وتطرق إلى فضل القرآن الكريم ومكانته لدى الأمة الإسلامية خاصة في شهر رمضان الذي يعتبر شهر القرآن، كما قال تعالى " شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ".

وحث الحوثي على ضرورة الاهتمام بحلقات القرآن الكريم وتشجيع النشء والشباب على الإقبال على كتاب الله عز وجل والتزود بالثقافة القرآنية .

وفي الفعالية التكريمية التي حضرها أمين العاصمة حمود عباد وعضو مجلس الشورى خالد المداني .. أشارت كلمات رئيس رابطة علماء اليمن العلامة شمس الدين شرف الدين ورئيس الهيئة العامة للزكاة الشيخ شمسان أبو نشطان ووكيل وزارة الأوقاف لقطاع التحفيظ الشيخ صالح الخولاني إلى أهمية تنظيم حلقات القرآن الكريم خاصة في أيام وليالي الشهر الفضيل .

وأكدت الكلمات أهمية العمل بالقرآن الكريم قولا وعملا بما يخدم ويبصر الأمة .. لافتة إلى الحرص على الاهتمام وتقديم الدعم لحلقات القرآن الكريم والتوسع في هذه الأنشطة على مستوى مديريات أمانة العاصمة والمحافظات.

وشددت الكلمات على أهمية إحياء ثقافة القرآن الكريم من خلال تنظيم مسابقات القرآن الكريم وتعزيز التنافس لدى النشء والشباب والطلاب بما يكفل تشجيعهم على حفظ كتاب الله عز وجل والاستزادة من تعاليمه وتوجيهاته الربانية.

وثمنت الكلمات جهود المعلمين والقائمين على حلقات القرآن الكريم ودورهم في تحفيظ الطلاب والطالبات لكتاب الله تعالى .. حاثة المعلمين والطلاب على بذل مزيد من الجهود والاستمرار في تعلم القرآن الكريم.

وفي ختام الفعالية التكريمية التي حضرها الوكيل المساعد لوزارة الأوقاف والإرشاد لقطاع التحفيظ عبدالله الهادي وعدد من المسئولين، تم تقديم نماذج من القراءات والتلاوات لآيات من الذكر الحكيم لعدد من الطلاب الحافظين.


سبأ
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