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الحديدة : تكريم أوائل خريجي الشهادة التكميلية للقرآن الكريم
[03/يونيو/2019] الحديدة-سبأ:
كرمت مدارس تعليم القرآن الكريم بمكتب التربية والتعليم بمحافظة الحديدة أوائل خريجي الشهادة التكميلية للقرآن الكريم للعام الدراسي 2017- 2018م.

وأشاد القائم باعمال محافظ محافظة الحديدة محمد عياش ومشرف عام المحافظة أحمد البشري في حفل التكريم الذي حضره مدراء المديريات ومدير عام مكتب الأوقاف والإرشاد سليمان الفقية بجهود ومثابرة الخريجين في سبيل حفظ القرآن الكريم.

وأكدا أن حفظ القرآن الكريم هو أفضل طريق للنجاح في الدنيا والآخرة وهو رحمة للناس وفلاح للأمة اليمنية والعربية والاسلامية .

وحث قحيم والبشري الخريجين على العمل بالقرآن عملا وتعاملا في حياتهم، وتعليمه للآخرين ، وأن يساهموا في التوعية والتعبئة نحو ميدان الشرف والكرامة للدفاع عن الوطن .

فيما أشار مدير عام مكتب التربية والتعليم عمر بحر ومدير مدارس تعليم القرآن الكريم بمكتب التربية عصام دعبوش إلى أن عدد خريجي الشهادات التكميلية للقران الكريم ٩٤ حافظا وحافظة، حصل ١٩ حافظا و خمس حافظات على المراكز الاولى .

ولفتا إلى أن عملية التدريس تمت تحت إشراف وزارة التربية والتعليم حتى تخرجهم.
وفي ختام الحفل قام القائم بأعمال المحافظة ومشرف المحافظة ومدير مكتب التربية ومدير مكتب الأوقاف بتسليم الشهادات والجوائز التشجيعية على أوائل الخريجين .

سبأ
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