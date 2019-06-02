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آخر تحديث: الإثنين، 03 - يونيو - 2019 الساعة 01:28:42ص
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  رياضة
فريق أرض الجنتين يحقق بطولة شهداء مدارس الراعي والأحقاف في شعوب
[03/يونيو/2019] صنعاء -سبأ:
حقق فريق مدارس أرض الجنتين لكرة القدم لقب البطولة الأولى لشهداء مدرسة الراعي والأحقاف لفئة الناشئين بتغلبه على فريق اتحاد شعوب بركلات الترجيح بنتيجة 2/4 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي بدون أهداف .

شارك في البطولة التي نظمها مكتب الشباب والرياضة بمديرية شعوب بأمانة العاصمة على مدى شهر 24 فريقا رياضيا أقيمت بنظام خروج المغلوب .

وأحرز فريق بدر لقب البطولة لفئة البراعم بتغلبه على فريق اتحاد شعوب بركلات 2/4 بعد انتهاء الوقت الأصلي بنتيجة بهدف لكل منهما في اختتام البطولة التي شارك فيها 22 فريقا أقيمت بنظام المجموعات وتم توزيعها إلى ست مجموعات.

وكرم الوكيل المساعد بأمانة العاصمة محمد سريع ومدير الآليات والصيانة بالأمانة عامر رفيق ومدير مكتب الشباب والرياضة بالمديرية محمد أبو عسكر، الفائزين بالمراكز الأولى بالكؤوس والميداليات الذهبية .
سبأ
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